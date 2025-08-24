Комо — Лацио. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 24 августа 2025 года

24 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Лацио». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: Минувший сезон в Серии А «Комо» закончил в середине турнирной таблицы, показав привлекательный футбол. Летом Сеск Фабрегас рассматривал возможность перехода в «Интер», но решил остаться.

Последние матчи: Команда уверенно провела контрольные матчи предсезонки, уступив только «Барселоне» (0:5), а старт в Кубке Италии получился убедительным — виктория над «Зюйдтиролем» со счётом 3:1.

В сезоне-2024/25 «Комо» уже создавал проблемы сильнейшим соперникам: победы над «Наполи» (2:1), «Фиорентиной» (2:0), «Ромой» (2:0) и «Аталантой» (3:2) подтвердили высокий уровень команды.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сохранение Фабрегаса в клубе — одно из ключевых достижений руководства, под него начали строить проект. Летом в команду пришли Кюн, Перроне, Хесус Родригес, Аддаи и Батурин, а также Альваро Мората, который должен стать новым лидером. Среди потерь выделяется Стрефецца, продолживший карьеру в Греции.

Защитник Альберто Доссена пропустит как минимум до ноября, а новички атакующей линии Николас-Герит Кюн и Джейден Аддаи ещё не готовы к стартовым матчам. Несмотря на это, «Комо» обладает глубоким составом, и даже место Альваро Мораты в старте пока не гарантировано. Центральным нападающим с высокой вероятностью выйдет Анастасиос Дувикас, который отличился в предсезонке и забил дважды в Кубке Италии.

«Лацио»

Турнирное положение: Прошлый сезон для «Лацио» получился противоречивым. Команда долго держалась в верхней части таблицы и дошла до четвертьфинала Лиги Европы, но в решающий момент всё пошло не так.

Поражение в матче с «Лечче», который достаточно было сыграть вничью, лишило «орлов» еврокубков, а Марко Барони потерял тренерское кресло.

Последние матчи: Летом в товарищеских матчах «Лацио» чаще побеждал, чем уступал.

Единственное поражение было зафиксировано во встрече с «Фенербахче». 30 июля «Лацио» уступил турецкому клубу со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Во встрече с «Комо» Сарри не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Алессио Романьоли и травмированного Патрика Габаррона. Кроме того, из-за повреждения пропустит стартовые туры Густав Исаксен.

Сарри строит команду по-другому. Будет сделан акцент на надежную оборону.

Для «Лацио» отсутствие еврокубков может сыграть на руку: теперь команда сосредоточится только на внутреннем чемпионате. В прошлом сезоне «Комо» ни разу не обыгрывал «орлов»: в гостях уступили 1:5, а домашняя встреча завершилась 1:1.

Статистика для ставок

Три из пяти последних матчей в Серии А с участием «Комо» и «Лацио» завершились ТМ

В сезоне-2024/25 «Комо» ни разу не побеждал римский клуб

Летом «Лацио» вместо Марко Барони возглавил Маурицио Сарри

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.81.

Прогноз: «Лацио» завершил минувший сезон без еврокубков и летом сменил главного тренера. Скорее всего, против «Комо» подопечные Маурицио Сарри сыграют максимально внимательно в обороне.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

Прогноз: В прошлом сезоне «Комо» потерпел крупное поражение дома от римлян (1:5), но в целом показал, что способен играть в свой футбол против топ-клубов. Высока вероятность, что в предстоящей встрече смогут забить обе команды.

Ставка: обе забьют за 1.76