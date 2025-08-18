Сан-Хосе Эрткуэйкс — Сан-Диего. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 18 августа 2025 года

18 августа в 27-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Сан-Диего». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Сан-Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» сражается за попадание в топ-7. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» на 2 очка отстает от 7 позиции. А вот отличились игроки команды 49 результативными ударами в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» переиграл «Ванкувер» (2:1).

До того команда уступила «Реал Солт-Лейку» (1:2). Да и поединок с «Сиэтл Саундерс» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сан-Хосе Эрткуэйкс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Причем «Сан-Хосе Эрткуэйкс» до последней виктории уступил дважды кряду. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается преуспеть в плане реализации.

«Сан-Диего»

Турнирное положение: «Сан-Диего» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сан-Диего» на 4 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча в 26 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сан-Диего» переиграл «Спортинг» Канзас-Сити (2:0).

До того команда нанесла поражение «Мазатлану» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Тигресу» (1:2).

При этом «Сан-Диего» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 50 мячей в 26 поединках чемпионата.

При этом «Сан-Диего» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда уже в 7 поединках МЛС.

Команда на данном этапе вполне преуспевает в плане игры и результатов. «Сан-Диего» победил в двух своих последних матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается добыть третью кряду викторию.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» пропускает в среднем почти 2 мяча за матч

«Сан-Диего» победил в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Сан-Диего» выглядит сильнее оппонента, и явно постарается оторваться от преследователей.

Номинальные гости мотивированы продлить свой победный путь, к тому же оппонент нынче крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Сан-Диего» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.90