Макккаби Т-А — Хамрун: прогноз на футбол и ставка за 2.20

Маккаби Т-А
Хамрун Спартанс
«Макккаби» Т-А
Турнирное положение: Израильтяне успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Пафосу».
При этом «Макккаби» Т-А уступил в финале Суперкубка Израиля. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился досадным.
Маккаби Т-А — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Макккаби» Т-А переиграл «Хамрун» (2:1).
До того команда уступила «Пафосу» (0:1). А вот первый поединок с киприотами завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Макккаби» Т-А забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Макккаби» Т-А постепенно прибавляет в плане результатов. Вот только проблемы с реализацией остались нерешенными.
Причем «Макккаби» Т-А нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Израильтяне сильнее соперника, что снова продемонстрируют на поле.
«Хамрун»
Турнирное положение: Мальтийцы уже успели покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Команда дважды была бита киевским «Динамо».
Причем «Хамрун» проиграл в 3 своих последних матчах. До последнего поединка команда не забивала дважды кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хамрун» уступил «Маккаби» Т-А (1:2).
До того команда была бита киевским «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она уступила киевлянам с таким же счетом.
При этом «Хамрун» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хамрун» нынче выглядит не столь выгодно. Да и последние поражения явно угнетают.
При этом «Хамрун» весьма слаб в плане реализации. В предыдущем раунде команда ни разу не забила в ворота динамовцев.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Мальтийцам нужно исключительно побеждать в этом матче, так что гости точно будут рисковать.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Хамрун» уступил в 3 своих последних матчах
- «Хамрун» до последней встречи не забивали дважды кряду
- Мальтийцы дома уступили «Маккаби» Т-А (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Макккаби» Т-А — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.60Шериф — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.44Пари НН — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Израильтяне на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.
«Макккаби» Т-А способен прибавить в плане реализации, да и мальтийцам явно нужно рисковать.
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75