ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Макс Холлоуэй против Дастина ПорьеПроигрыш Диаса, перформансы Холлоуэя — вспоминаем хронологию боев за титул BMF
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
    Все новости спорта

    Забивать будут все

    Макккаби Т-А — Хамрун: прогноз на футбол и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Макккаби» Т-А — «Хамрун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Макккаби» Т-А
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Макккаби» Т-А и «Хамрун». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Макккаби» Т-А — «Хамрун», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Маккаби Т-А 21:00 Хамрун Спартанс

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •

    «Макккаби» Т-А

    Турнирное положение: Израильтяне успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Пафосу».

    При этом «Макккаби» Т-А уступил в финале Суперкубка Израиля. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился досадным.

    Маккаби Т-А — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.227.0013.00Бонус€300
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Макккаби» Т-А переиграл «Хамрун» (2:1).

    До того команда уступила «Пафосу» (0:1). А вот первый поединок с киприотами завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Макккаби» Т-А забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Макккаби» Т-А постепенно прибавляет в плане результатов. Вот только проблемы с реализацией остались нерешенными.

    Причем «Макккаби» Т-А нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Израильтяне сильнее соперника, что снова продемонстрируют на поле.

    «Хамрун»

    Турнирное положение: Мальтийцы уже успели покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Команда дважды была бита киевским «Динамо».

    Причем «Хамрун» проиграл в 3 своих последних матчах. До последнего поединка команда не забивала дважды кряду.

  • Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • Экс-наставник «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о судьбе «Торпедо» и «Химок», а также засилье иностранных тренеров в РПЛ
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хамрун» уступил «Маккаби» Т-А (1:2).

    До того команда была бита киевским «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она уступила киевлянам с таким же счетом.

    При этом «Хамрун» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хамрун» нынче выглядит не столь выгодно. Да и последние поражения явно угнетают.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Хамрун» весьма слаб в плане реализации. В предыдущем раунде команда ни разу не забила в ворота динамовцев.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Мальтийцам нужно исключительно побеждать в этом матче, так что гости точно будут рисковать.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Хамрун» уступил в 3 своих последних матчах

    • «Хамрун» до последней встречи не забивали дважды кряду

    • Мальтийцы дома уступили «Маккаби» Т-А (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Макккаби» Т-А — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

    Прогноз: Израильтяне на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    «Макккаби» Т-А способен прибавить в плане реализации, да и мальтийцам явно нужно рисковать.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дьер — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — Араз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бранн — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Макккаби Т-А — Хамрун: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. Забивать будут все
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры