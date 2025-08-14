Макккаби Т-А — Хамрун: прогноз на футбол и ставка за 2.20

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Макккаби» Т-А и «Хамрун». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Макккаби» Т-А — «Хамрун», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Макккаби» Т-А

Турнирное положение: Израильтяне успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Пафосу».

При этом «Макккаби» Т-А уступил в финале Суперкубка Израиля. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился досадным.

Маккаби Т-А — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.227.0013.00Бонус€300

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Макккаби» Т-А переиграл «Хамрун» (2:1).

До того команда уступила «Пафосу» (0:1). А вот первый поединок с киприотами завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Макккаби» Т-А забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Макккаби» Т-А постепенно прибавляет в плане результатов. Вот только проблемы с реализацией остались нерешенными.

Причем «Макккаби» Т-А нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Израильтяне сильнее соперника, что снова продемонстрируют на поле.

«Хамрун»

Турнирное положение: Мальтийцы уже успели покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Команда дважды была бита киевским «Динамо».

Причем «Хамрун» проиграл в 3 своих последних матчах. До последнего поединка команда не забивала дважды кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хамрун» уступил «Маккаби» Т-А (1:2).

До того команда была бита киевским «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она уступила киевлянам с таким же счетом.

При этом «Хамрун» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хамрун» нынче выглядит не столь выгодно. Да и последние поражения явно угнетают.

При этом «Хамрун» весьма слаб в плане реализации. В предыдущем раунде команда ни разу не забила в ворота динамовцев.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Мальтийцам нужно исключительно побеждать в этом матче, так что гости точно будут рисковать.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Хамрун» уступил в 3 своих последних матчах

«Хамрун» до последней встречи не забивали дважды кряду

Мальтийцы дома уступили «Маккаби» Т-А (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Макккаби» Т-А — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

Прогноз: Израильтяне на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

«Макккаби» Т-А способен прибавить в плане реализации, да и мальтийцам явно нужно рисковать.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75