Легия — АЕК Ларнака: прогноз на футбол и ставка за 2.20

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Легия» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — АЕК Ларнака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: Варшавяне уже прошли два раунда квалификации Лиги Европы. Поочередно были повержены «Актобе» и «Баник».

При этом «Легия» успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда добыла 7 очков в трех первых турах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Легия» переиграла «Катовице» (3:1).

До того команда уступила АЕК Ларнака (1:4). А вот поединок с «Аркой» Гдыня завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Легия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Легия» провалилась в первой встрече. Да и проблемы с реализацией остались нерешенными.

Причем «Легия» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Варшавяне явно намерены забить быстрый мяч.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: Киприоты уже успели пройти два раунда квалификации. Команда сначала выбила «Партизан», а затем «Целе».

Причем АЕК Ларнака победил в 3 своих последних матчах. Да и не проигрывает команда уже три матча кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Киприоты переиграли «Легию» (4:1).

До того команда расправилась с «Целе» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).

При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АЕК Ларнака нынче выглядит весьма выгодно. Да и последние победы явно окрыляют.

При этом АЕК Ларнака заметно прибавил в плане реализации. В двух своих последних матчах команда настреляла 6 мячей.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Да и победа в первой встрече заметно развязывает руки киприотам.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

АЕК Ларнака победил в 2 своих последних матчах

АЕК Ларнака не проигрывает 3 матча кряду

Киприоты дома разгромили «Легию» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Варшавяне после неудачи в первой встрече наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

«Легия» способна прибавить в плане реализации, к тому же полякам явно нужно рисковать.

Ставка: Победа «Легии» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00