    «ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция «Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция «Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства
    Киприотам сразу несдобровать?!

    Легия — АЕК Ларнака: прогноз на футбол и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Легия Прогнозы на АЕК Ларнака Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Легия» — АЕК Ларнака
    АЕК Ларнака
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Легия» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — АЕК Ларнака, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 22:00 АЕК Ларнака

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    «Легия»

    Турнирное положение: Варшавяне уже прошли два раунда квалификации Лиги Европы. Поочередно были повержены «Актобе» и «Баник».

    При этом «Легия» успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда добыла 7 очков в трех первых турах.

    Легия — АЕК Ларнака: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Легия» переиграла «Катовице» (3:1).

    До того команда уступила АЕК Ларнака (1:4). А вот поединок с «Аркой» Гдыня завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Легия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Легия» провалилась в первой встрече. Да и проблемы с реализацией остались нерешенными.

    Причем «Легия» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Варшавяне явно намерены забить быстрый мяч.

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: Киприоты уже успели пройти два раунда квалификации. Команда сначала выбила «Партизан», а затем «Целе».

    Причем АЕК Ларнака победил в 3 своих последних матчах. Да и не проигрывает команда уже три матча кряду.

  • Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • Экс-наставник «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о судьбе «Торпедо» и «Химок», а также засилье иностранных тренеров в РПЛ
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Киприоты переиграли «Легию» (4:1).

    До того команда расправилась с «Целе» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).

    При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: АЕК Ларнака нынче выглядит весьма выгодно. Да и последние победы явно окрыляют.

    При этом АЕК Ларнака заметно прибавил в плане реализации. В двух своих последних матчах команда настреляла 6 мячей.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Да и победа в первой встрече заметно развязывает руки киприотам.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • АЕК Ларнака победил в 2 своих последних матчах

    • АЕК Ларнака не проигрывает 3 матча кряду

    • Киприоты дома разгромили «Легию» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Варшавяне после неудачи в первой встрече наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    «Легия» способна прибавить в плане реализации, к тому же полякам явно нужно рисковать.

    Ставка: Победа «Легии» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Легия — АЕК Ларнака: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 14.08.202522:00. Киприотам сразу несдобровать?!
