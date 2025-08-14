Легия — АЕК Ларнака: прогноз на футбол и ставка за 2.20

Легия
АЕК Ларнака
«Легия»
Турнирное положение: Варшавяне уже прошли два раунда квалификации Лиги Европы. Поочередно были повержены «Актобе» и «Баник».
При этом «Легия» успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда добыла 7 очков в трех первых турах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Легия» переиграла «Катовице» (3:1).
До того команда уступила АЕК Ларнака (1:4). А вот поединок с «Аркой» Гдыня завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Легия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Легия» провалилась в первой встрече. Да и проблемы с реализацией остались нерешенными.
Причем «Легия» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Варшавяне явно намерены забить быстрый мяч.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: Киприоты уже успели пройти два раунда квалификации. Команда сначала выбила «Партизан», а затем «Целе».
Причем АЕК Ларнака победил в 3 своих последних матчах. Да и не проигрывает команда уже три матча кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Киприоты переиграли «Легию» (4:1).
До того команда расправилась с «Целе» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).
При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АЕК Ларнака нынче выглядит весьма выгодно. Да и последние победы явно окрыляют.
При этом АЕК Ларнака заметно прибавил в плане реализации. В двух своих последних матчах команда настреляла 6 мячей.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Да и победа в первой встрече заметно развязывает руки киприотам.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- АЕК Ларнака победил в 2 своих последних матчах
- АЕК Ларнака не проигрывает 3 матча кряду
- Киприоты дома разгромили «Легию» (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
Прогноз: Варшавяне после неудачи в первой встрече наверняка сразу будут максимально активно атаковать.
«Легия» способна прибавить в плане реализации, к тому же полякам явно нужно рисковать.
Ставка: Победа «Легии» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00