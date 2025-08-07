Силькеборг — Ягеллония Белосток. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Лигу конференций 7 августа 2025 года

Силькеборг
Ягеллония
«Силькеборг»
Турнирное положение: пока «Силькеборг» откровенно неудачно выступает в чемпионате Дании и идет последним с 0 очков после трех туров.
Последние матчи: в предыдущем квалификационном раунде ЛК датчане смогли по сумме двух матчей выбить исландский «Акюрейри» (1:1, 3:2, д. в). Обе встречи получились очень упорными и только в конце дополнительного времени «Силькеборг» смог подтвердить свой класс и дожать соперника.
Силькеборг — Ягеллония: коэффициенты букмекеров
В чемпионате Дании были поражения дома от «Фредерисии» (0:2) и «Раннерса» (0:1) в гостях.
Не сыграют: травмированы — Буш (з), Родин (з), Поульсен (з).
Состояние команды: старт сезона для «Силькеборга» получился откровенно неудачным, в чемпионате Дании последовали три поражения кряду, а в предыдущем раунде ЛК пришлось повозиться со скромным исландским клубом. Одной из причин таких неудач стал уход лидера клуба Клинге в «Буде-Глимт» и травма на старте сезона другой звезды Бакиза, который сейчас уже в строю.
«Ягеллония» Белосток
Турнирное положение: после трех туров у «Ягеллонии» Белосток пока три очка в чемпионате Польши.
Последние матчи: в предыдущем квалификационном круге ЛК польский клуб уверенно разобрался по сумме двух матчей с сербским «Нови Пазар» (2:1, 3:1). Особенно «Ягеллонии» Белосток удался ответный матч дома, где она с первых минут владела инициативой довела его до уверенной победы.
В чемпионате Польши было разгромное поражение дома от «Термалицы» (0:4) и успех на своем поле над «Видзевом» (3:2).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: в минувшем сезоне «Ягеллония» была третьей в чемпионате Польше, что стало несколько неожиданным результатом. В итоге команду покинуло несколько лидеров, а на их место пришли менее качественные футболисты, поэтому дружине из Белостока требуется время на налаживание игровых связей.
Статистика для ставок
- Команды ни разу не играли друг с другом
- «Силькеборг» выиграл только один из пяти последних матчей
- На счету «Ягеллонии» Белосток три успеха в пяти играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Силькеборга» дают 2,40, а на «Ягеллонию» Белосток — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.
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Прогноз: после неудачного старта сезона «Силькеборг» должен реабилитироваться перед своими болельщиками и идти в атаку с первых минут. Вернулся в строй лучший игрок команды Юнес Бакис, есть забивной Адамсен. Гости не отличаются хорошей игрой в обороне, предпочитают действовать первым номером и способны ввязаться в игру на встречных курсах.
Основная ставка: первый тайм тотал больше 1 за 1,75.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат, сейчас это команды примерно одного уровня.
Дополнительная ставка: ничья за 3,50.