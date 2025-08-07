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    Силькеборг — Ягеллония Белосток. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Лигу конференций 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Силькеборг» — «Ягеллония» Белосток
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    Юнес Бакиз — звезда датчан
    7 августа в квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Силькеборг» и «Ягеллония» Белосток. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Ягеллония» Белосток, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Силькеборг

  • Силькеборг
    •  Силькеборг 20:00 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
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    «Силькеборг»

    Турнирное положение: пока «Силькеборг» откровенно неудачно выступает в чемпионате Дании и идет последним с 0 очков после трех туров.

    Последние матчи: в предыдущем квалификационном раунде ЛК датчане смогли по сумме двух матчей выбить исландский «Акюрейри» (1:1, 3:2, д. в). Обе встречи получились очень упорными и только в конце дополнительного времени «Силькеборг» смог подтвердить свой класс и дожать соперника.

    Силькеборг — Ягеллония: коэффициенты букмекеров

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    В чемпионате Дании были поражения дома от «Фредерисии» (0:2) и «Раннерса» (0:1) в гостях.

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    • Не сыграют: травмированы — Буш (з), Родин (з), Поульсен (з).

    Состояние команды: старт сезона для «Силькеборга» получился откровенно неудачным, в чемпионате Дании последовали три поражения кряду, а в предыдущем раунде ЛК пришлось повозиться со скромным исландским клубом. Одной из причин таких неудач стал уход лидера клуба Клинге в «Буде-Глимт» и травма на старте сезона другой звезды Бакиза, который сейчас уже в строю.

    «Ягеллония» Белосток

    Турнирное положение: после трех туров у «Ягеллонии» Белосток пока три очка в чемпионате Польши.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущем квалификационном круге ЛК польский клуб уверенно разобрался по сумме двух матчей с сербским «Нови Пазар» (2:1, 3:1). Особенно «Ягеллонии» Белосток удался ответный матч дома, где она с первых минут владела инициативой довела его до уверенной победы.

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    В чемпионате Польши было разгромное поражение дома от «Термалицы» (0:4) и успех на своем поле над «Видзевом» (3:2).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в минувшем сезоне «Ягеллония» была третьей в чемпионате Польше, что стало несколько неожиданным результатом. В итоге команду покинуло несколько лидеров, а на их место пришли менее качественные футболисты, поэтому дружине из Белостока требуется время на налаживание игровых связей.

    Статистика для ставок

    • Команды ни разу не играли друг с другом

    • «Силькеборг» выиграл только один из пяти последних матчей

    • На счету «Ягеллонии» Белосток три успеха в пяти играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Силькеборга» дают 2,40, а на «Ягеллонию» Белосток — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

    Прогноз: после неудачного старта сезона «Силькеборг» должен реабилитироваться перед своими болельщиками и идти в атаку с первых минут. Вернулся в строй лучший игрок команды Юнес Бакис, есть забивной Адамсен. Гости не отличаются хорошей игрой в обороне, предпочитают действовать первым номером и способны ввязаться в игру на встречных курсах.

    Основная ставка: первый тайм тотал больше 1 за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат, сейчас это команды примерно одного уровня.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,50.

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    Силькеборг — Ягеллония Белосток: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 07.08.202520:00. Соперники не станут долго запрягать
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