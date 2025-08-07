Левски — Сабах. Ставка (к. 4.60) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

«Левски» из Болгарии сыграет дома против «Сабаха» из Азербайджана в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левски» — «Сабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левски»

Турнирная таблица: В чемпионате Болгарии «Левски» занимает 1 место, набрав 9 очков из 9 возможных.

Последние матчи: «Левски» начал свою еврокампанию с выступления в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде болгарский клуб переиграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).

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Во втором раунде Лиги Европы болгарский коллектив уступил португальской «Браге» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Левски» в последних матчах одержал три победы, сыграл одну игру вничью и потерпел одно поражение.

«Сабах»

Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.

Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).

В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (4:1 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Сабах» выдает победную серию из трёх матчей.

Статистика для ставок

«Левски» практически не забивает в ворота соперников в еврокубках

«Сабах» одержал третью победу подряд

«Левски» и «Сабах» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.45, а победа команды «Сабах» — в 4.60.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Левски» в еврокубках мало забивает, всего 2 мяча в 4 матчах. Так что «Сабах» может воспользоваться проблемой в линии атаки соперника.

Ставка: Победа «Сабаха» с коэффициентом 4.60.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе азербайджанского клуба.

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 3.35.