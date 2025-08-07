Левски — Сабах. Ставка (к. 4.60) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Левски София
Сабах
«Левски»
Турнирная таблица: В чемпионате Болгарии «Левски» занимает 1 место, набрав 9 очков из 9 возможных.
Последние матчи: «Левски» начал свою еврокампанию с выступления в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде болгарский клуб переиграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Левски София — Сабах: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде Лиги Европы болгарский коллектив уступил португальской «Браге» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Левски» в последних матчах одержал три победы, сыграл одну игру вничью и потерпел одно поражение.
«Сабах»
Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.
Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).
В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (4:1 — дома, 2:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Сабах» выдает победную серию из трёх матчей.
Статистика для ставок
- «Левски» практически не забивает в ворота соперников в еврокубках
- «Сабах» одержал третью победу подряд
- «Левски» и «Сабах» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.45, а победа команды «Сабах» — в 4.60.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Левски» в еврокубках мало забивает, всего 2 мяча в 4 матчах. Так что «Сабах» может воспользоваться проблемой в линии атаки соперника.
Ставка: Победа «Сабаха» с коэффициентом 4.60.
Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе азербайджанского клуба.
Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 3.35.