Арис — АЕК: прогноз на футбол и ставка за 1.90

7 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Арис» — АЕК. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» — АЕК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арис»

Турнирное положение: Кипрский «Арис» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Команда на данной стадии континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния сломила сопротивление венгерской «Академии Пушкаш».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги конференций, клуб на чужом поле переиграл все того же соперника из Фельчута (2:0).

Ранее коллектив также был на высоте в первом поединке этой же стадии европейского турнира, когда на этот раз дома с результатом 3:2 обыграл «Академию Пушкаш».

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций, «Арис» выиграл трех поединков кряду без побед.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе.

Георгий Квилитая — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

АЕК

Турнирное положение: Греческий АЕК также начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление израильского «Хапоэля» Беэр-Шева.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги конференций, клуб на чужом поле разошелся мировой с вышеуказанным соперником (0:0).

Перед этим коллектив уже был сильнее в первом поединке этой же стадии европейского турнира, когда на этот раз на своем поле переиграл «Хапоэль» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, АЕК выиграл четырежды и ни разу не проиграл.

Это говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Филипе Релвас — автор пока что единственного гола команды в Лиге конференций.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ариса» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах АЕКа забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей АЕК выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.55, победа «Ариса» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах АЕКа.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.03