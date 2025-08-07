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    АИК — Дьер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Лигиу конференций 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на АИК — «Дьер»
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    Йон Гвидетти — ветеран АИК, играл в «Ман Сити»
    7 августа в квалификации Лиги конференции по футболу сыграют АИК и «Дьер». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч АИК — «Дьер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    АИК

  • Сольна
    •  АИК 20:00 Дьёр

    Дьёр

  • Лига конференций. Квалификация
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    АИК

    Турнирное положение: после 18 туров АИК располагается на пятом месте в чемпионате Швеции с 33 очками.

    Последние матчи: в предыдущем квалификационном раунде АИК по сумме двух матчей легко прошел эстонский «Пайде» (2:0, 6:0). Если в первом матче соперник еще сопротивлялся, то на своем поле в Сольне класс команд сказался в полной мере.

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    Ранее в чемпионате была ничья дома с «Эстером» (0:0) и поражение в гостях от лидера «Мьелльбю» (0:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Эллингесен (п), Эдх (з), Андерсон (н).

    Состояние команды: этот сезон для шведского АИКа складывается с переменным успехом, после не лучшего старта команда постепенно подобралась к группе лидеров всего на два очка от третьего места. Команда отличается неплохим подбором в атакующей линии, где тон задают опытный Гвидетти и норвежец Хове, но при этом надежно играет сзади.

    «Дьер»

    Турнирное положение: после двух туров «Дьер» набрал 2 очка в чемпионате Венгрии и сейчас располагается в середине турнирной таблице.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации ЛК «Дьер» проиграл сначала в гостях армянскому «Пюнику» со счетом 1:2, но затем взял реванш на своем поле (3:1), благодаря чему и вышел в следующий раунд турнира. При этом победный мяч команда забила на 90-й минуте.

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    В чемпионате Венгрии «Дьер» в гостях сыграл вничью с «Пакшем» (3:3), а затем дома с «Уйпештом» (1:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Дьер» финишировал на 4-м месте в чемпионате Венгрии, заслужив право отобраться в групповую стадию Лиги конференций. Команда обладает довольно средним составом даже по местным меркам, в составе немало легионеров, которые никогда не выступали в топ-5 европейских чемпионатах.

    Статистика для ставок

    • Соперники между собой никогда не играли

    • В пяти последних играх АИК имеет баланс: +3=1-1 и разницу 11-2

    • «Дьер» за тот же период имеет показатели: +2=2-1 и разницу 10-8

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу АИК дают 1,63, а на «Дьер» — 5,5, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

    Прогноз: АИК намного сильнее по всем параметрам, у него неплохой состав, чемпионат находится в самом разгаре, а команда сейчас на ходу. Тогда как «Дьер» только набирает форму и играет очень неровно, довольно много пропуская. В первой игре шведы постараются сделать задел, чтобы чувствовать себя спокойно в Венгрии.

    Основная ставка: победа АИКа с форой -1 за 2,05.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что «Дьер» не сможет забить. Все ведущие игроки обороны в строю у хозяев, а сзади они играют надежно.

    Дополнительная ставка: «Дьер» не забьет за 2,25.

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    АИК — Дьер: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 07.08.202520:00. Шведы дома разберутся с венграми
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