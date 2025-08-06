Красное знамя — Коломна: прогноз на футбол и ставка за 2.34

6 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Красное знамя» и «Коломна». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Красное знамя» — «Коломна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Красное знамя»

Турнирное положение: «Красное знамя» нынче не имеет статуса профессионального клуба. Тем не менее, на своем уровне команда выглядит выгодно.

При этом «Красное знамя» имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе могут появиться новички.

Последние матчи: «Красное знамя» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, проверить себя на фоне профессионалов удается не каждый день.

Команде явно не хватает опыта битв с профессионалами. Тем не менее, в Кубке России не раз и не два любители проходили в следующий раунд.

Вообще, «Красное знамя» намерен проявить свои лучшие качества. Команда способна дать бой более статусному оппоненту.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красное знамя» ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и с мотивацией у команды полный ажур.

Причем «Красное знамя» традиционно успешно противостоит «Коломне». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у любителей явно полный порядок.

«Коломна»

Турнирное положение: «Коломна» привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 11 позиции.

Причем «Коломна» лишь на 4 очка опережает зону вылета. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Коломна» переиграла «Сатурн» (2:0).

До того команда расписала паритет с «Луки-Энергией» (0:0). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Космосом» (1:1).

При этом «Коломна» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коломна» не проигрывает 3 матча кряду. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Коломна» победила лишь в трех поединках первенства. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.

На стороне команды в этой встрече будет опыт. Победить любительский клуб для нее будет сродни обязательной программе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Коломна» априори сильнее оппонента, что наверняка докажет на поле.

Статистика для ставок

«Коломна» не проигрывает 3 матча кряду

«Красное знамя» обыграла «Коломну» в 2 последних очных поединках

«Коломна» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коломна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.29.

Прогноз: «Коломна» намного опытнее оппонента, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Коломны» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.46