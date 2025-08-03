Дордой — Алай: прогноз на футбол и ставка за 2.46

3 августа в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алай». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 14 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордой» переиграл «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

До того команда нанесла поражение тому же сопернику (3:2). Да и поединок с «Алаем» принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Дордой» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дордой» нынче выглядит уверенно. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

Причем «Дордой» традиционно успешно противостоит «Алаю». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена плотнее приблизиться к лидеру.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Алай» на один зачетный балл отстает от первой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Алай» разгромил «Бишкек Сити» (4:0).

До того команда не смогла одолеть того же соперника (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Дордоя» (1:2).

При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алай» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 22 мяча в 14 поединках чемпионата.

При этом «Алай» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и не пропускает команда уже два матча кряду.

Команда сыграла вничью лишь однажды в 14 матчах. При этом покинуть поле со щитом ей удалось уже 10 раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

«Дордой» победил в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.74.

Прогноз: «Дордой» выглядит монолитнее оппонента, и явно постарается подтянуться к лидеру.

Фактор своего поля и запредельная мотивация продлить победный сериал станут союзниками «Дордоя».

Ставка: Победа «Дордоя» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01