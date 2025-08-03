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    Три очка для «Дордоя»?

    Дордой — Алай: прогноз на футбол и ставка за 2.46

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Дордой» — «Алай»
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    «Дордой»
    3 августа в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алай». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 03 Августа 2025 года

    Дордой

  • Бишкек
    •  Дордой 18:00 Алай

    Алай

  • Ош
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    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дордой» на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 14 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордой» переиграл «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

    До того команда нанесла поражение тому же сопернику (3:2). Да и поединок с «Алаем» принес три зачетных балла (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Дордой» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дордой» нынче выглядит уверенно. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

    Причем «Дордой» традиционно успешно противостоит «Алаю». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена плотнее приблизиться к лидеру.

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алай» на один зачетный балл отстает от первой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Алай» разгромил «Бишкек Сити» (4:0).

    До того команда не смогла одолеть того же соперника (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Дордоя» (1:2).

    При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алай» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 22 мяча в 14 поединках чемпионата.

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    При этом «Алай» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и не пропускает команда уже два матча кряду.

    Команда сыграла вничью лишь однажды в 14 матчах. При этом покинуть поле со щитом ей удалось уже 10 раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Дордой» победил в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.74.

    Прогноз: «Дордой» выглядит монолитнее оппонента, и явно постарается подтянуться к лидеру.

    Фактор своего поля и запредельная мотивация продлить победный сериал станут союзниками «Дордоя».

    Ставка: Победа «Дордоя» за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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