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    Соперники обменяются голами?

    Зимбру — Астана: прогноз на футбол и ставка у букмекера за 1.95

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    «Фенербахче» — «Зимбру»
    Молдавский клуб «Зимбру» сыграет против «Астаны» из Казахстана ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зимбру» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Зимбру

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зимбру 20:00 Астана

    Астана

  • Астана
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    «Зимбру»

    Турнирная таблица: «Зимбру» в турнирной таблице занимает 4 месте, набрав 10 очков.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Зимбру» начал выступление в противостоянии с «Астаной» (1:1). На внутренней арене кишинёвцы одержали результативную победу над «Шерифом» (3:2).

    Зимбру — Астана: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Беспроигрышная серия «Зимбру» состоит из пяти матчей, одержав три победы и сыграв две игры вничью.

    «Астана»

    Турнирная таблица: «Астана» лидирует в чемпионате Казахстана после 18 туров, набрав 40 очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Клубу из Казахстана удалось уйти от поражения в матче против «Зимбру» (1:1). Автором спасительного гол на 56-й минуте стал Иван Башич.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала две победы, две встречи завершила вничью и в одном поединке получила фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Астана» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Зимбру» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Астана» и «Зимбру» разошлись миром в первом матче 2 раунда ЛК (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Зимбру» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: «Астана» и «Зимбру» не смогли определить победителя в первом матче дуэли, ответная игра вряд ли окажется закрытой, ожидаем очередного результативного футбола со стороны команд из Казахстана и Молдавии.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом  2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зимбру — Астана?

    Матч Зимбру — Астана состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зимбру — Астана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зимбру — Астана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зимбру — Астана?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зимбру — Астана?

    Коэффициенты букмекеров: : «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Зимбру» — в 4.40.

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