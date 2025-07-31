Зимбру — Астана: прогноз на футбол и ставка у букмекера за 1.95

Зимбру
Астана
«Зимбру»
Турнирная таблица: «Зимбру» в турнирной таблице занимает 4 месте, набрав 10 очков.
Последние матчи: В Лиге конференций «Зимбру» начал выступление в противостоянии с «Астаной» (1:1). На внутренней арене кишинёвцы одержали результативную победу над «Шерифом» (3:2).
Зимбру — Астана: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Беспроигрышная серия «Зимбру» состоит из пяти матчей, одержав три победы и сыграв две игры вничью.
«Астана»
Турнирная таблица: «Астана» лидирует в чемпионате Казахстана после 18 туров, набрав 40 очков.
Последние матчи: Клубу из Казахстана удалось уйти от поражения в матче против «Зимбру» (1:1). Автором спасительного гол на 56-й минуте стал Иван Башич.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала две победы, две встречи завершила вничью и в одном поединке получила фиаско.
Статистика для ставок
- «Астана» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Зимбру» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Астана» и «Зимбру» разошлись миром в первом матче 2 раунда ЛК (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Зимбру» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Астана» и «Зимбру» не смогли определить победителя в первом матче дуэли, ответная игра вряд ли окажется закрытой, ожидаем очередного результативного футбола со стороны команд из Казахстана и Молдавии.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.45.