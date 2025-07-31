Университатя Клуж — Арарат-Армения. Ставка (к. 3.95) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

«Университатя Клуж» из Румынии дома сыграет против «Арарат-Армении» из Армении в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Университатя Клуж» — «Арарат-Армения», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Университатя Клуж»

Турнирная таблица: В румынском первенстве «Университатя Клуж» занимает 6 место с 4 набранными очками.

Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Университатя» сыграла вничью с клубом «Арарат-Армения» (0:0)

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Университатя Клуж» одержала одну победу, сыграла вничью в двух встречах и в одном поединке проиграла.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Арарат-Армения» финишировала на втором месте, заработав 66 очков.

Последние матчи: В домашнем матче второго раунда Лиги конференций «Арарат-Армения» сыграла вничью с «Университатя Клуж» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних встречах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла вничью в одной игре и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» — серебряный призёр чемпионата Армении

«Университатя Клуж» финишировала на 4 месте чемпионата Румынии

«Арарат-Армения» и «Университатя Клуж» разошлись миром (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа «Арарат-Армении» — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70.

Прогноз: Команды мало реализуют свои моменты, в первой игре соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга. Ставим на ничью в ответном матче второго раунда Лиги конференций.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.30.