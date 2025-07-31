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    Соперники сыграют по низам?

    Университатя Клуж — Арарат-Армения. Ставка (к. 3.95) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Университатя Клуж» — «Арарат-Армения»
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    «Вроцлав» — «Арарат-Армения»
    «Университатя Клуж» из Румынии дома сыграет против «Арарат-Армении» из Армении в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Университатя Клуж» — «Арарат-Армения», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Университатя Клуж»

    Турнирная таблица: В румынском первенстве «Университатя Клуж» занимает 6 место с 4 набранными очками.

    Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Университатя» сыграла вничью с клубом «Арарат-Армения» (0:0)

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних матчах «Университатя Клуж» одержала одну победу, сыграла вничью в двух встречах и в одном поединке проиграла.

    «Арарат-Армения»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Арарат-Армения» финишировала на втором месте, заработав 66 очков.

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    • Последние матчи: В домашнем матче второго раунда Лиги конференций «Арарат-Армения» сыграла вничью с «Университатя Клуж» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних встречах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла вничью в одной игре и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» — серебряный призёр чемпионата Армении

    • «Университатя Клуж» финишировала на 4 месте чемпионата Румынии

    • «Арарат-Армения» и «Университатя Клуж» разошлись миром (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа «Арарат-Армении» — в 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: Команды мало реализуют свои моменты, в первой игре соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга. Ставим на ничью в ответном матче второго раунда Лиги конференций.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом  2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Университатя Клуж — Арарат-Армения?

    Матч Университатя Клуж — Арарат-Армения состоится 31 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Университатя Клуж — Арарат-Армения?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Будет ничья .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Университатя Клуж — Арарат-Армения?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Будет ничья » с коэффициентом у букмекеров 3.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Университатя Клуж — Арарат-Армения?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Университатя Клуж — Арарат-Армения?

    Коэффициенты букмекеров: : «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа «Арарат-Армении» — в 7.40.

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    Университатя Клуж — Арарат-Армения: прогноз и ставка за 3.95, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:00. Соперники сыграют по низам?
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