Университатя Клуж — Арарат-Армения. Ставка (к. 3.95) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

«Университатя Клуж»
Турнирная таблица: В румынском первенстве «Университатя Клуж» занимает 6 место с 4 набранными очками.
Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Университатя» сыграла вничью с клубом «Арарат-Армения» (0:0)
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних матчах «Университатя Клуж» одержала одну победу, сыграла вничью в двух встречах и в одном поединке проиграла.
«Арарат-Армения»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Арарат-Армения» финишировала на втором месте, заработав 66 очков.
Последние матчи: В домашнем матче второго раунда Лиги конференций «Арарат-Армения» сыграла вничью с «Университатя Клуж» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних встречах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла вничью в одной игре и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» — серебряный призёр чемпионата Армении
- «Университатя Клуж» финишировала на 4 месте чемпионата Румынии
- «Арарат-Армения» и «Университатя Клуж» разошлись миром (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа «Арарат-Армении» — в 7.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.70.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Команды мало реализуют свои моменты, в первой игре соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга. Ставим на ничью в ответном матче второго раунда Лиги конференций.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.30.