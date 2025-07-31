Калью — Сент-Патрикс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Калью
Сент-Патрикс
«Калью»
Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Эстонии «Калью» завершил на втором месте, набрав 72 очка.
Последние матчи: «Калью» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, на предыдущей стадии отбора эстонский коллектив обыграл албанский «Партизани» лишь благодаря голу полузащитника Никиты Иванова на 104-й минуте овертайма (1:0 — суммарный счет).
Второй раунд Лиги конференций для «Калью» стартовал с поражения, эстонцы уступили в матче против «Сент-Патрикса» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних 5 матчах «Калью» одержал 2 победы, сыграл 1 раз вничь и потерпел 2 поражения.
«Сент-Патрикс Атлетик»
Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.
Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Сент-Патрикс» оказался сильнее литовского «Хегельманна» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях). Ирландский коллектив с победы начл и противостояние второго раунда против «Калью» (1:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Ирландский коллектив выдает победную серию из четырёх матчей, помимо игр в Лиге конференций «Сент-Патрикс» разгромил команду «Университет Колледж Корк» в рамках Кубка Ирландии (8:0).
Статистика для ставок
- «Калью» обыграл албанского «Партизани» (1:0) в Лиге конференций
- «Сент-Патрикс» выиграл у литовского «Хегельманна» (3:0) в Лиге конференций
- «Калью» уступил «Сент-Патрикс» в первом матче (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа «Калью» — в 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: «Сент-Патрикс» в этом розыгрыше Лиги конференции еще не пропускал и как минимум забивал один гол, ставим на новую победу ирландцев.
Ставка: Победа «Сент-Патрикс» с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Есть вероятность, что соперники сыграют по низам, как и в первом матче противостояния.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.