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    Ирландцы сохранят преимущество над эстонцами?

    Калью — Сент-Патрикс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Сент-Патрикс» — «Хегельманн»
    «Калью» из Эстонии дома сыграет против «Сент-Патрикса» из Ирландии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Калью» — «Сент-Патрикс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Калью

  • Таллинн
    •  Калью 19:45 Сент-Патрикс

    Сент-Патрикс

  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Калью»

    Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Эстонии «Калью» завершил на втором месте, набрав 72 очка.

    Последние матчи: «Калью» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, на предыдущей стадии отбора эстонский коллектив обыграл албанский «Партизани» лишь благодаря голу полузащитника Никиты Иванова на 104-й минуте овертайма (1:0 — суммарный счет).

    Второй раунд Лиги конференций для «Калью» стартовал с поражения, эстонцы уступили в матче против «Сент-Патрикса» (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних 5 матчах «Калью» одержал 2 победы, сыграл 1 раз вничь и потерпел 2 поражения.

    «Сент-Патрикс Атлетик»

    Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.

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    • Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Сент-Патрикс» оказался сильнее литовского «Хегельманна» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях). Ирландский коллектив с победы начл и противостояние второго раунда против «Калью» (1:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Ирландский коллектив выдает победную серию из четырёх матчей, помимо игр в Лиге конференций «Сент-Патрикс» разгромил команду «Университет Колледж Корк» в рамках Кубка Ирландии (8:0).

    Статистика для ставок

    • «Калью» обыграл албанского «Партизани» (1:0) в Лиге конференций

    • «Сент-Патрикс» выиграл у литовского «Хегельманна» (3:0) в Лиге конференций

    • «Калью» уступил «Сент-Патрикс» в первом матче (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа «Калью» — в 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Сент-Патрикс» в этом розыгрыше Лиги конференции еще не пропускал и как минимум забивал один гол, ставим на новую победу ирландцев.

    Ставка: Победа «Сент-Патрикс» с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Есть вероятность, что соперники сыграют по низам, как и в первом матче противостояния.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Калью — Сент-Патрикс?

    Матч Калью — Сент-Патрикс состоится 31 июля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Калью — Сент-Патрикс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Сент-Патрикс».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Калью — Сент-Патрикс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Сент-Патрикс»» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Калью — Сент-Патрикс?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Калью — Сент-Патрикс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.50, а победа «Калью» — в 4.00.

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    Калью — Сент-Патрикс: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:45. Ирландцы сохранят преимущество над эстонцами?
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