Марибор — Пакш. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Марибор
Пакш
«Марибор»
Турнирное положение: Словенцы неудачно провели первый поединок. Команда на выезде уступила с минимальным счетом.
При этом «Марибор» неудачно стартовал в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Марибор — Пакш: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Марибор» переиграл «Домжале» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Пакша» (0:1). Да и поединок с «Целе» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марибор» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Марибор» нынче не столь стабилен в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Марибор» до последней виктории уступил дважды кряду. Зато из 5 летних спаррингов команда победила в четырех.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словенцы явно постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.
«Пакш»
Турнирное положение: Венгры только-только начали официальный сезон. Так что до оптимальных кондиций еще ох как далеко.
Причем «Пакш» не проигрывал в двух своих последних матчах. А вот оборона команды ошибается уж чересчур часто.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пакш» не смог одолеть «Дьер» (3:3).
До того команда нанесла поражение «Марибору» (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «ЧФР Клужу» (0:3).
При этом «Пакш» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пакш» нынче выглядит не столь выгодно. Да и игровой практики пока явно недостает.
При этом «Пакш» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Румынский «ЧФР Клуж» оказался команде не по зубам (0:0, 0:3).
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у венгерского клуба по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Венгры наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.
Статистика для ставок
- «Пакш» не проигрывал в 2 последних матчах
- «Марибор» до последней виктории уступил дважды кряду
- В первой встрече минимальную победу одержал «Пакш»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: Словенцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.
«Марибор» способен прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.
Ставка: Победа «Марибора» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70