Марибор — Пакш. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Марибор» и «Пакш». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Пакш», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марибор»

Турнирное положение: Словенцы неудачно провели первый поединок. Команда на выезде уступила с минимальным счетом.

При этом «Марибор» неудачно стартовал в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Марибор» переиграл «Домжале» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Пакша» (0:1). Да и поединок с «Целе» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марибор» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Марибор» нынче не столь стабилен в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Марибор» до последней виктории уступил дважды кряду. Зато из 5 летних спаррингов команда победила в четырех.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словенцы явно постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.

«Пакш»

Турнирное положение: Венгры только-только начали официальный сезон. Так что до оптимальных кондиций еще ох как далеко.

Причем «Пакш» не проигрывал в двух своих последних матчах. А вот оборона команды ошибается уж чересчур часто.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пакш» не смог одолеть «Дьер» (3:3).

До того команда нанесла поражение «Марибору» (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «ЧФР Клужу» (0:3).

При этом «Пакш» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пакш» нынче выглядит не столь выгодно. Да и игровой практики пока явно недостает.

При этом «Пакш» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Румынский «ЧФР Клуж» оказался команде не по зубам (0:0, 0:3).

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у венгерского клуба по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Венгры наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

«Пакш» не проигрывал в 2 последних матчах

«Марибор» до последней виктории уступил дважды кряду

В первой встрече минимальную победу одержал «Пакш»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Словенцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

«Марибор» способен прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

Ставка: Победа «Марибора» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70