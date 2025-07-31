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    «Пакшу» сразу несдобровать?!

    Марибор — Пакш. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марибор» — «Пакш»
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    «Пакш»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Марибор» и «Пакш». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Пакш», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Марибор

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Марибор 21:00 Пакш

    Пакш

  • Пакш
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    «Марибор»

    Турнирное положение: Словенцы неудачно провели первый поединок. Команда на выезде уступила с минимальным счетом.

    При этом «Марибор» неудачно стартовал в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Марибор — Пакш: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Марибор» переиграл «Домжале» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Пакша» (0:1). Да и поединок с «Целе» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марибор» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Марибор» нынче не столь стабилен в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Марибор» до последней виктории уступил дважды кряду. Зато из 5 летних спаррингов команда победила в четырех.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словенцы явно постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.

    «Пакш»

    Турнирное положение: Венгры только-только начали официальный сезон. Так что до оптимальных кондиций еще ох как далеко.

    Причем «Пакш» не проигрывал в двух своих последних матчах. А вот оборона команды ошибается уж чересчур часто.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пакш» не смог одолеть «Дьер» (3:3).

    До того команда нанесла поражение «Марибору» (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «ЧФР Клужу» (0:3).

    При этом «Пакш» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пакш» нынче выглядит не столь выгодно. Да и игровой практики пока явно недостает.

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    При этом «Пакш» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Румынский «ЧФР Клуж» оказался команде не по зубам (0:0, 0:3).

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у венгерского клуба по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Венгры наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Пакш» не проигрывал в 2 последних матчах

    • «Марибор» до последней виктории уступил дважды кряду

    • В первой встрече минимальную победу одержал «Пакш»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Словенцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

    «Марибор» способен прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

    Ставка: Победа «Марибора» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марибор — Пакш?

    Матч Марибор — Пакш состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марибор — Пакш?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марибор — Пакш?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марибор — Пакш?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марибор — Пакш?

    Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Марибор — Пакш: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. «Пакшу» сразу несдобровать?!
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