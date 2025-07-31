Клуж — Лугано: прогноз на футбол и ставка за 1.85

ЧФР Клуж
Лугано
«Клуж»
Турнирное положение: «Клуж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Румынии прошлой кампании.
Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла венгерский «Пакш».
ЧФР Клуж — Лугано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Арджеша» (0:2).
Ранее в стартовой дуэли против нынешнего соперника в отборе Лиги Европы коллектив в чужих стенах сыграл вничью со счетом 0:0, поэтому теперь ему нужно побеждать «Лугано» дома.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, ведь перевес соперника в классе выглядит сомнительно после первой игры, а фактор своего поля говорит в их пользу.
Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.
«Лугано»
Турнирное положение: «Лугано» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Швейцарии прошлого сезона.
Команда начала отбор континентального турнира со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только-только стартовало.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура швейцарского чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Туна» (1:2).
Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах сыграл вничью со счетом 0:0, поэтому ему нужно побеждать на выезде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Лугано» выиграл лишь дважды при трех ничьих и четырех поражениях.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, при всем их на бумаге перевесе в классе над соперником.
Команда еще не забивала в квалификации Лиги Европы.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Клужа» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из девяти последних матчей «Лугано» забивали больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Лугано» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Лугано» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. А в их четырех из пяти последних домашних поединков забивал только один из соперников.
При этом и в двух из трех последних матчей гостей был реализован первый сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было четырех из пяти последних домашних матчей хозяев.
Ставка: только одна команда забьет за 2.30