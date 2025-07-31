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    Пройдет ли «Клуж» «Лугано»?

    Клуж — Лугано: прогноз на футбол и ставка за 1.85

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    «Клуж»
    31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Клуж» и «Лугано». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Клуж» — «Лугано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    ЧФР Клуж

  • Лига Европы. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:30 Лугано

    Лугано

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Клуж»

    Турнирное положение: «Клуж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Румынии прошлой кампании.

    Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла венгерский «Пакш».

    ЧФР Клуж — Лугано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Арджеша» (0:2).

    Ранее в стартовой дуэли против нынешнего соперника в отборе Лиги Европы коллектив в чужих стенах сыграл вничью со счетом 0:0, поэтому теперь ему нужно побеждать «Лугано» дома.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, ведь перевес соперника в классе выглядит сомнительно после первой игры, а фактор своего поля говорит в их пользу.

    Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    «Лугано»

    Турнирное положение: «Лугано» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Швейцарии прошлого сезона.

    Команда начала отбор континентального турнира со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только-только стартовало.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура швейцарского чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Туна» (1:2).

    Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах сыграл вничью со счетом 0:0, поэтому ему нужно побеждать на выезде.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Лугано» выиграл лишь дважды при трех ничьих и четырех поражениях.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, при всем их на бумаге перевесе в классе над соперником.

    Команда еще не забивала в квалификации Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Клужа» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из девяти последних матчей «Лугано» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Лугано» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Лугано» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. А в их четырех из пяти последних домашних поединков забивал только один из соперников.

    При этом и в двух из трех последних матчей гостей был реализован первый сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было четырех из пяти последних домашних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Клуж — Лугано?

    Матч Клуж — Лугано состоится 31 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Клуж — Лугано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Клуж — Лугано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Клуж — Лугано?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Клуж — Лугано?

    Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Лугано» — в 3.15.

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    Клуж — Лугано: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:30. Пройдет ли «Клуж» «Лугано»?
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