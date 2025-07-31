Клуж — Лугано: прогноз на футбол и ставка за 1.85

31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Клуж» и «Лугано». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Клуж» — «Лугано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Клуж»

Турнирное положение: «Клуж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Румынии прошлой кампании.

Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла венгерский «Пакш».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Арджеша» (0:2).

Ранее в стартовой дуэли против нынешнего соперника в отборе Лиги Европы коллектив в чужих стенах сыграл вничью со счетом 0:0, поэтому теперь ему нужно побеждать «Лугано» дома.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, ведь перевес соперника в классе выглядит сомнительно после первой игры, а фактор своего поля говорит в их пользу.

Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Швейцарии прошлого сезона.

Команда начала отбор континентального турнира со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только-только стартовало.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура швейцарского чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Туна» (1:2).

Перед этим как раз в стартовой дуэли против нынешнего соперника коллектив в домашних стенах сыграл вничью со счетом 0:0, поэтому ему нужно побеждать на выезде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Лугано» выиграл лишь дважды при трех ничьих и четырех поражениях.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, при всем их на бумаге перевесе в классе над соперником.

Команда еще не забивала в квалификации Лиги Европы.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Клужа» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из девяти последних матчей «Лугано» забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Лугано» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Лугано» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. А в их четырех из пяти последних домашних поединков забивал только один из соперников.

При этом и в двух из трех последних матчей гостей был реализован первый сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было четырех из пяти последних домашних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30