Банга — Русенборг. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Банга» и «Русенборг». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банга» — «Русенборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Банга»

Турнирное положение: Литовцы откровенно провалили первый поединок. Команда на выезде пропустила 5 безответных мячей.

При этом «Банга» неудачно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Банга» была разгромлена «Русенборгом» (0:5).

До того команда не смогла одолеть «Джюгас Тельшяй» (0:0). Да и поединок с «Жальгирисом» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Банга» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Банга» нынче смотрится откровенно неубедительно. Команда не забивает 4 матча кряду.

Причем «Банга» не может победить уже 5 матчей кряду. Да и проблемы в созидательном плане и близко не решены!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Литовцы явно постараются дать бой столь опытному сопернику.

«Русенборг»

Турнирное положение: Норвежцы нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Русенборг» не проигрывал в 4 своих последних матчах. А вот в двух последних поединках команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Русенборг» сумел одолеть «Тромсе» (4:1).

До того команда буквально уничтожила «Бангу» (5:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сарпсборгом» (2:2).

При этом «Русенборг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Русенборг» нынче постепенно набирает обороты. Да и уверенная победа в первой встрече явно окрыляет.

При этом «Русенборг» не особо преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится лишь на 4 строчке турнирной таблицы.

Норвежцы намерены пробиться в групповой этап Лиги конференций. Ресурсы для этого у команды имеются, да и результаты улучшаются.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Норвежцы наверняка постараются повторно разгромить столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Русенборг» победил в 2 своих последних матчах

Норвежцы настреляли 9 мячей в 2 последних поединках

Литовцы не забивают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Норвежцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Русенборг» приятно смотрится в плане реализации, да и оппонент явно постарается громко хлопнуть дверью напоследок.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60