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    Банга — Русенборг. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Русенборг»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Банга» и «Русенборг». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банга» — «Русенборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Банга

  • Гаргждай
    •  Банга 19:00 Русенборг

    Русенборг

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Банга»

    Турнирное положение: Литовцы откровенно провалили первый поединок. Команда на выезде пропустила 5 безответных мячей.

    При этом «Банга» неудачно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Банга» была разгромлена «Русенборгом» (0:5).

    До того команда не смогла одолеть «Джюгас Тельшяй» (0:0). Да и поединок с «Жальгирисом» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Банга» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Банга» нынче смотрится откровенно неубедительно. Команда не забивает 4 матча кряду.

    Причем «Банга» не может победить уже 5 матчей кряду. Да и проблемы в созидательном плане и близко не решены!

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Литовцы явно постараются дать бой столь опытному сопернику.

    «Русенборг»

    Турнирное положение: Норвежцы нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Русенборг» не проигрывал в 4 своих последних матчах. А вот в двух последних поединках команда отличилась 9 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Русенборг» сумел одолеть «Тромсе» (4:1).

    До того команда буквально уничтожила «Бангу» (5:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сарпсборгом» (2:2).

    При этом «Русенборг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Русенборг» нынче постепенно набирает обороты. Да и уверенная победа в первой встрече явно окрыляет.

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    При этом «Русенборг» не особо преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится лишь на 4 строчке турнирной таблицы.

    Норвежцы намерены пробиться в групповой этап Лиги конференций. Ресурсы для этого у команды имеются, да и результаты улучшаются.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Норвежцы наверняка постараются повторно разгромить столь скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Русенборг» победил в 2 своих последних матчах

    • Норвежцы настреляли 9 мячей в 2 последних поединках

    • Литовцы не забивают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Норвежцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Русенборг» приятно смотрится в плане реализации, да и оппонент явно постарается громко хлопнуть дверью напоследок.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Банга — Русенборг?

    Матч Банга — Русенборг состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Банга — Русенборг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Банга — Русенборг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Банга — Русенборг?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Банга — Русенборг?

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

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    Банга — Русенборг: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. Ставим на голевой обмен!
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