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    «Русенборг» одержит крупную победу над соперником?

    Банга — Русенборг. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

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    «Будё-Глимт» — «Русенборг»
    «Банга» из Литвы сыграет против норвежского «Русенборга» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Банга» — «Русенборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Банга

  • Гаргждай
    •  Банга 19:00 Русенборг

    Русенборг

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Банга»

    Турнирная таблица: «Банга» завоевала путёвку в Лигу конференций после того, как выиграла Кубок Литвы у клуба «Хегельман» (0:0 — основное время, 4:1 — победа по пенальти).

    Последние матчи: «Банга» в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче второго раунда Лиги конференций, проиграв «Русенборгу» со счётом 0:5.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Банга» не может выиграть в пятом матче подряд, сыграв один раз вничью и проиграв в четырёх встречах.

    «Русенборг»

    Турнирная таблица: В норвежской Элитсерии «Русенборг» занимает 4 место с 30 набранными очками: 8 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

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    • Последние матчи: В рамках 17 тура чемпионата Норвегии «Русенборг» выиграл у «Тромсё» (4:1). В квалификации Лиги конференций норвежцы разгромили литовскую «Бангу» (5:0). Исламович оформил хет-трик, ещё по голу забили Нордли и Конрадсен Сейде.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Русенборг» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, выиграв в трёх встречах и сыграв вничью в одном поединке.

    Статистика для ставок

    • «Русенборг» в чемпионате Норвегии занимает 4 место

    • «Банга» — обладатель Кубка Литвы

    • «Русенборг» разгромил «Бангу» в квалификации Лиги конференций (5:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Банга» — в 12.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: «Русенборг» едет на гостевую игру с внушительным гандикапом в 5 мячей. Норвежцы своего не упустят и вполне могут нанести новое крупное поражение команде «Банга».

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Банга — Русенборг?

    Матч Банга — Русенборг состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Банга — Русенборг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Банга — Русенборг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Банга — Русенборг?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Банга — Русенборг?

    Коэффициенты букмекеров: : «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Банга» — в 12.00.

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