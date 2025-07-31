Банга — Русенборг. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 31 июля 2025 года

«Банга» из Литвы сыграет против норвежского «Русенборга» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Банга» — «Русенборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Банга»

Турнирная таблица: «Банга» завоевала путёвку в Лигу конференций после того, как выиграла Кубок Литвы у клуба «Хегельман» (0:0 — основное время, 4:1 — победа по пенальти).

Последние матчи: «Банга» в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче второго раунда Лиги конференций, проиграв «Русенборгу» со счётом 0:5.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Банга» не может выиграть в пятом матче подряд, сыграв один раз вничью и проиграв в четырёх встречах.

«Русенборг»

Турнирная таблица: В норвежской Элитсерии «Русенборг» занимает 4 место с 30 набранными очками: 8 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: В рамках 17 тура чемпионата Норвегии «Русенборг» выиграл у «Тромсё» (4:1). В квалификации Лиги конференций норвежцы разгромили литовскую «Бангу» (5:0). Исламович оформил хет-трик, ещё по голу забили Нордли и Конрадсен Сейде.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Русенборг» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, выиграв в трёх встречах и сыграв вничью в одном поединке.

Статистика для ставок

«Русенборг» в чемпионате Норвегии занимает 4 место

«Банга» — обладатель Кубка Литвы

«Русенборг» разгромил «Бангу» в квалификации Лиги конференций (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Банга» — в 12.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

Прогноз: «Русенборг» едет на гостевую игру с внушительным гандикапом в 5 мячей. Норвежцы своего не упустят и вполне могут нанести новое крупное поражение команде «Банга».

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.