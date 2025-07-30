Фенербахче — Лацио. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

30 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фенербахче» и «Лацио». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Стамбульцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

При этом «Фенербахче» на 11 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Стамбульцы уступили «Бенфике» (2:3).

До того команда сумела одолеть «Аль-Иттихад» (4:0). Да и поединок с «Лейрией» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фенербахче» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы до последней коллизии победили в 4 матчах кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Фенербахче» традиционно успешно противостоит «Лацио». В двух очных поединках команда по разу победила и подписала мировую.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Стамбульцы пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 4 зачетных балла отстал от первой пятерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледновато. Римляне с трудом одолели «Авеллино» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Лечче» (0:1). А вот несколько ранее она расписала паритет с «Интером» (2:2).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Римляне нынче выглядят не столь выгодно. Команда забивает с заметной натугой.

При этом «Лацио» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Римляне намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Фенербахче» до последней коллизии победил 4 раза кряду

Римляне еще ни разу не обыгрывали «Фенербахче»

Стамбульцы в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Лациале способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Лацио» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10