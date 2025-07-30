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    «Лацио» переиграет стамбульцев

    Фенербахче — Лацио. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Лацио»
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    Маттео Гендузи
    30 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фенербахче» и «Лацио». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 20:30 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Стамбульцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

    При этом «Фенербахче» на 11 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Стамбульцы уступили «Бенфике» (2:3).

    До того команда сумела одолеть «Аль-Иттихад» (4:0). Да и поединок с «Лейрией» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фенербахче» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы до последней коллизии победили в 4 матчах кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Фенербахче» традиционно успешно противостоит «Лацио». В двух очных поединках команда по разу победила и подписала мировую.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Стамбульцы пока провели больше спаррингов, нежели оппонент.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» на 4 зачетных балла отстал от первой пятерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледновато. Римляне с трудом одолели «Авеллино» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Лечче» (0:1). А вот несколько ранее она расписала паритет с «Интером» (2:2).

    При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Римляне нынче выглядят не столь выгодно. Команда забивает с заметной натугой.

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    При этом «Лацио» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Римляне намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» до последней коллизии победил 4 раза кряду

    • Римляне еще ни разу не обыгрывали «Фенербахче»

    • Стамбульцы в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Лациале способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Лацио» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фенербахче — Лацио?

    Матч Фенербахче — Лацио состоится 30 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фенербахче — Лацио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фенербахче — Лацио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фенербахче — Лацио?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фенербахче — Лацио?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Фенербахче — Лацио: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.07.202520:30. «Лацио» переиграет стамбульцев
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