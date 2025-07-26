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    Волга — КАМАЗ: прогноз на матч российской Первой лиги и ставка за 3.10

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    Прогноз и ставки на «Волга» — КАМАЗ
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    Артур Анисимов — голкипер КАМАЗа
    «Волга» встретится с КАМАЗом в матче 2-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 26 июля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Волга» — КАМАЗ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Июля 2025 года

    Волга Ул

  • Ульяновск
    •  Волга Ул 17:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Волга»

    Турнирное положение: Команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне Первой лиги, проиграв встречу в 1-м туре. Теперь «Волга» занимает 15-е место в таблице.

    Ульяновская команда только вернулась в Первую лигу. В прошедшем сезоне «Волга» заняла 2-е место в таблице Второй лиги, напрямую завоевав повышение в дивизионе.

    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Волга» проиграла «Ротору» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 83-й минуте.

    До этого у «Волги» была беспроигрышная серия, которая насчитывала 6 матчей. За этот отрезок команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: В 1-м туре «Волга» проиграла на своем поле. Сейчас ульяновская команда попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в матче против КАМАЗа.

    В прошедшем сезоне самым результативным игроком в составе «Волги» стал Дмитрий Каменщиков, который забил 8 голов за 18 встреч во Второй лиги. Сейчас на него ставят, как на ключевого игрока в Первой лиге.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: После 1-го тура в новом сезоне Первой лиги челнинская команда занимает 8-е место в таблице с одним очком в активе. КАМАЗ в стартовом поединке сыграл вничью.

    В прошедшем сезоне Первой лиги команда выступила относительно неплохо, заняв 11-е место в таблице с 38-ю очками в активе, опередив зону вылета на 6 пунктов.

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    • Последние матчи: В 1-м туре нового сезона КАМАЗ сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), сравняв счет на 84-й минуте.

    У КАМАЗа продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда 4 раза сыграла вничью и однажды обыграла «Пари НН» (3:1) в контрольной встрече.

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    Состояние команды: КАМАЗ на протяжении последних лет является крепким середняком в Первой лиге. На сей раз команда также будет пытаться не провалиться и сохранить позиции в чемпионате.

    В последних 5-и очных встречах КАМАЗ только 1 раз обыграл «Волгу». За этот период челнинцы трижды проигрывали и однажды сыграли вничью с соперником.

    Статистика для ставок

    • В 1-м туре «Волга» проиграла «Ротору» со счетом 1:2

    • КАМАЗ не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Волга» трижды обыгрывала КАМАЗ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа КАМАЗа — 2.70, победа «Волги» — 2.80, ничья — за 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.47 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что КАМАЗ снова сыграет вничью. «Волга» будет упираться до конца.

    Ставка: Ничья за 3.10.

    Прогноз: КАМАЗ откроет счет. Команда будет настроена на победу.

    Ставка: КАМАЗ забьет 1-й гол за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Волга — КАМАЗ?

    Матч Волга — КАМАЗ состоится 26 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Волга — КАМАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Волга — КАМАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Волга — КАМАЗ?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Волга — КАМАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа КАМАЗа — 2.70, победа «Волги» — 2.80, ничья — за 3.10.

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