Волга — КАМАЗ: прогноз на матч российской Первой лиги и ставка за 3.10

«Волга» встретится с КАМАЗом в матче 2-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 26 июля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Волга» — КАМАЗ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Волга»

Турнирное положение: Команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне Первой лиги, проиграв встречу в 1-м туре. Теперь «Волга» занимает 15-е место в таблице.

Ульяновская команда только вернулась в Первую лигу. В прошедшем сезоне «Волга» заняла 2-е место в таблице Второй лиги, напрямую завоевав повышение в дивизионе.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Волга» проиграла «Ротору» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 83-й минуте.

До этого у «Волги» была беспроигрышная серия, которая насчитывала 6 матчей. За этот отрезок команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: В 1-м туре «Волга» проиграла на своем поле. Сейчас ульяновская команда попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в матче против КАМАЗа.

В прошедшем сезоне самым результативным игроком в составе «Волги» стал Дмитрий Каменщиков, который забил 8 голов за 18 встреч во Второй лиги. Сейчас на него ставят, как на ключевого игрока в Первой лиге.

КАМАЗ

Турнирное положение: После 1-го тура в новом сезоне Первой лиги челнинская команда занимает 8-е место в таблице с одним очком в активе. КАМАЗ в стартовом поединке сыграл вничью.

В прошедшем сезоне Первой лиги команда выступила относительно неплохо, заняв 11-е место в таблице с 38-ю очками в активе, опередив зону вылета на 6 пунктов.

Последние матчи: В 1-м туре нового сезона КАМАЗ сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), сравняв счет на 84-й минуте.

У КАМАЗа продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда 4 раза сыграла вничью и однажды обыграла «Пари НН» (3:1) в контрольной встрече.

Состояние команды: КАМАЗ на протяжении последних лет является крепким середняком в Первой лиге. На сей раз команда также будет пытаться не провалиться и сохранить позиции в чемпионате.

В последних 5-и очных встречах КАМАЗ только 1 раз обыграл «Волгу». За этот период челнинцы трижды проигрывали и однажды сыграли вничью с соперником.

Статистика для ставок

В 1-м туре «Волга» проиграла «Ротору» со счетом 1:2

КАМАЗ не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Волга» трижды обыгрывала КАМАЗ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа КАМАЗа — 2.70, победа «Волги» — 2.80, ничья — за 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.47 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что КАМАЗ снова сыграет вничью. «Волга» будет упираться до конца.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: КАМАЗ откроет счет. Команда будет настроена на победу.

Ставка: КАМАЗ забьет 1-й гол за 2.07.