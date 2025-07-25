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    Оттолкнётся ли «Азиягол» от дна таблицы?

    Азиягол — Узген. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Азиягол» — «Узген»
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    25 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Узген». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Азиягол» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 25 Июля 2025 года

    Asiagoal Bishkek

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Asiagoal Bishkek 18:00 Ozgon

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Азиягол»

    Турнирное положение: «Азиягол» борется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Азиягол» набрал всего 8 очков в 13 поединках. А вот отличились игроки команды лишь 7 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Узгену» (0:2).

    До того команда одолела «Бишкек Сити» (1:0). Да и поединок с «Алаем» принес заслуженные три очка в копилку (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Азиягол» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Азиягол» до летней паузы выглядел весьма выгодно. До последней коллизии она победила 2 раза кряду.

    Причем «Азиягол» имеет проблемы с надежностью тылов. В 13 поединках чемпионата она пропустила 22 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Узген» на 9 зачетных баллов отстает от пятой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Узген» переиграл «Азиягол» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Таланта» (0:1). А вот чуть ранее она была разбита «Абдыш-Атой» (2:5).

    При этом «Узген» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Узген» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла ь 16 мячей в 13 поединках чемпионата.

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    При этом «Узген» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и до последней виктории команда уступила дважды кряду.

    Команда в нынешнем чемпионате потерпела 5 поражений. Да и проблемы с реализацией решить пока все никак не удается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс команда явно намерена побороться за попадание в топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Азиягол» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Узген» до последней виктории уступил в 2 поединках кряду

    • «Азиягол» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Азиягол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: «Азиягол» заметно прибавил в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, да и «Азиягол» просто обязан поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Азиягола» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Азиягол — Узген?

    Матч Азиягол — Узген состоится 25 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Азиягол — Узген?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Азиягол — Узген?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Азиягол — Узген?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Азиягол — Узген?

    Коэффициенты букмекеров: «Азиягол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.32.

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