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    Одолеет ли «Мидтьюлланн» «Хиберниан»?

    Мидтьюлланн — Хиберниан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Хиберниан»
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    Адам Букса («Мидтьюлланн»)
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Хиберниан». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Хиберниан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря вице-чемпионству в чемпионате Дании прошлого сезона.

    Команда в своем национальном чемпионате заняла вторую позицию с отставанием лишь в один балл от ставшего чемпионом страны «Копенгагена».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Оденсе» (3:3).

    Ранее коллектив в контрольном поединке на этот раз чужих стенах одержал победу над представителем Словакии — «Слованом» Братислава (4:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Мидтьюлланн» пять раз выиграл при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Франкулину Джу — лучший бомбардир команды в чемпионате Дании нового сезона с двумя голами.

    «Хиберниан»

    Турнирное положение: «Хиберниан» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря третьему месту в первенстве Шотландии.

    Команда по итогам 38-ми туров набрала 75 очков с отставанием в 17 баллов от ставшего вице-чемпионом «Рейнджерс», а также с отрывом в пять пунктов от четвертого в таблице «Данди Юнайтед».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл английскому «Болтону» (0:2).

    Перед этим коллектив из Эдинбурга еще в одном контрольном поединке теперь уже в чужих стенах снова проиграл — на этот раз представителю АПЛ «Борнмуту» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Хиберниан» три раза проиграл при одной победе.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мартин Бойл — лучший бомбардир команды в первенстве Шотландии прошлого сезона с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Мидтьюлланна» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Мидтьюлланна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Хиберниан» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.70, победа «Хиберниана» — в 7.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Мидтьюлланна».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мидтьюлланн — Хиберниан?

    Матч Мидтьюлланн — Хиберниан состоится 22 июля 2025 года в 00:01 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мидтьюлланн — Хиберниан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мидтьюлланн — Хиберниан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мидтьюлланн — Хиберниан?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мидтьюлланн — Хиберниан?

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.70, победа «Хиберниана» — в 7.00.

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    Мидтьюлланн — Хиберниан: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 22.07.202500:01. Одолеет ли «Мидтьюлланн» «Хиберниан»?
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