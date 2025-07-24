Мидтьюлланн — Хиберниан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря вице-чемпионству в чемпионате Дании прошлого сезона.
Команда в своем национальном чемпионате заняла вторую позицию с отставанием лишь в один балл от ставшего чемпионом страны «Копенгагена».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Оденсе» (3:3).
Ранее коллектив в контрольном поединке на этот раз чужих стенах одержал победу над представителем Словакии — «Слованом» Братислава (4:1).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Мидтьюлланн» пять раз выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Франкулину Джу — лучший бомбардир команды в чемпионате Дании нового сезона с двумя голами.
«Хиберниан»
Турнирное положение: «Хиберниан» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря третьему месту в первенстве Шотландии.
Команда по итогам 38-ми туров набрала 75 очков с отставанием в 17 баллов от ставшего вице-чемпионом «Рейнджерс», а также с отрывом в пять пунктов от четвертого в таблице «Данди Юнайтед».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл английскому «Болтону» (0:2).
Перед этим коллектив из Эдинбурга еще в одном контрольном поединке теперь уже в чужих стенах снова проиграл — на этот раз представителю АПЛ «Борнмуту» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Хиберниан» три раза проиграл при одной победе.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Мартин Бойл — лучший бомбардир команды в первенстве Шотландии прошлого сезона с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Мидтьюлланна» забивали больше 3,5 голов
- в четырех последних матчах «Мидтьюлланна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из семи последних матчей «Хиберниан» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.70, победа «Хиберниана» — в 7.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Мидтьюлланна».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40