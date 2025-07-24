Мидтьюлланн — Хиберниан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Хиберниан». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Хиберниан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря вице-чемпионству в чемпионате Дании прошлого сезона.

Команда в своем национальном чемпионате заняла вторую позицию с отставанием лишь в один балл от ставшего чемпионом страны «Копенгагена».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Оденсе» (3:3).

Ранее коллектив в контрольном поединке на этот раз чужих стенах одержал победу над представителем Словакии — «Слованом» Братислава (4:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Мидтьюлланн» пять раз выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Франкулину Джу — лучший бомбардир команды в чемпионате Дании нового сезона с двумя голами.

«Хиберниан»

Турнирное положение: «Хиберниан» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря третьему месту в первенстве Шотландии.

Команда по итогам 38-ми туров набрала 75 очков с отставанием в 17 баллов от ставшего вице-чемпионом «Рейнджерс», а также с отрывом в пять пунктов от четвертого в таблице «Данди Юнайтед».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл английскому «Болтону» (0:2).

Перед этим коллектив из Эдинбурга еще в одном контрольном поединке теперь уже в чужих стенах снова проиграл — на этот раз представителю АПЛ «Борнмуту» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Хиберниан» три раза проиграл при одной победе.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мартин Бойл — лучший бомбардир команды в первенстве Шотландии прошлого сезона с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Мидтьюлланна» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Мидтьюлланна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Хиберниан» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.70, победа «Хиберниана» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Мидтьюлланна».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40