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    «Неман» зацепится за положительный результат?

    Кошице — Неман. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кошице» — «Неман»
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    «Клуж» — «Неман»
    «Кошице» из Словакии дома сыграет против «Немана» из Беларуси в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кошице» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Кошице

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Кошице 21:00 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Кошице»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Словакии ДАК 1904 финишировал на 4 месте с активом в 51 балл.

    Последние матчи: Новый сезон в словацком чемпионате стартует 26 июля. В первом туре «Кошице» примет клуб «Михайловце».

    Кошице — Неман: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Кошице» в последнее время крайне редко радует своих болельщиков результатами. В последних восьми встречах словаки смогли выиграть лишь один матч, в одной игре была зафиксирована ничья, ещё в шести встречах футболисты ДАК потерпели фиаско.

    «Неман»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.

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    • Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав шесть побед и сыграв вничью одну встречу.

    Статистика для ставок

    • «Кошице» финишировал в чемпионате Словакии на 4 месте

    • «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

    • «Кошице» и «Неман» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кошице» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Немана» — в 3.00.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: Клуб из Беларуси сейчас на ходу, «Неман» может воспользоваться с прблемной игрой словацкого визави. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Немана» с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: В матчах с участием «Немана» в среднем забивают три мяча. Соперники вполне могу устроить открытый футбол в предстоящей игре Лиги конференций.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кошице — Неман?

    Матч Кошице — Неман состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кошице — Неман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Немана».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кошице — Неман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Немана»» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кошице — Неман?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кошице — Неман?

    Коэффициенты букмекеров: : «Кошице» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Немана» — в 3.00.

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