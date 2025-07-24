Кошице — Неман. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Кошице
Неман
«Кошице»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Словакии ДАК 1904 финишировал на 4 месте с активом в 51 балл.
Последние матчи: Новый сезон в словацком чемпионате стартует 26 июля. В первом туре «Кошице» примет клуб «Михайловце».
Кошице — Неман: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Кошице» в последнее время крайне редко радует своих болельщиков результатами. В последних восьми встречах словаки смогли выиграть лишь один матч, в одной игре была зафиксирована ничья, ещё в шести встречах футболисты ДАК потерпели фиаско.
«Неман»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.
Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав шесть побед и сыграв вничью одну встречу.
Статистика для ставок
- «Кошице» финишировал в чемпионате Словакии на 4 месте
- «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси
- «Кошице» и «Неман» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кошице» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Немана» — в 3.00.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: Клуб из Беларуси сейчас на ходу, «Неман» может воспользоваться с прблемной игрой словацкого визави. Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Победа «Немана» с коэффициентом 3.00.
Прогноз: В матчах с участием «Немана» в среднем забивают три мяча. Соперники вполне могу устроить открытый футбол в предстоящей игре Лиги конференций.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.