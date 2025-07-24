Кошице — Неман. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Кошице» из Словакии дома сыграет против «Немана» из Беларуси в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кошице» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кошице»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Словакии ДАК 1904 финишировал на 4 месте с активом в 51 балл.

Последние матчи: Новый сезон в словацком чемпионате стартует 26 июля. В первом туре «Кошице» примет клуб «Михайловце».

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Кошице» в последнее время крайне редко радует своих болельщиков результатами. В последних восьми встречах словаки смогли выиграть лишь один матч, в одной игре была зафиксирована ничья, ещё в шести встречах футболисты ДАК потерпели фиаско.

«Неман»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав шесть побед и сыграв вничью одну встречу.

Статистика для ставок

«Кошице» финишировал в чемпионате Словакии на 4 месте

«Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

«Кошице» и «Неман» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кошице» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Немана» — в 3.00.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Клуб из Беларуси сейчас на ходу, «Неман» может воспользоваться с прблемной игрой словацкого визави. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Немана» с коэффициентом 3.00.

Прогноз: В матчах с участием «Немана» в среднем забивают три мяча. Соперники вполне могу устроить открытый футбол в предстоящей игре Лиги конференций.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.