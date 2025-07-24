Сараево — Университатя Крайова: прогноз на матч квалификации Лиги конференций и ставка за 2.20

24 июля в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Сараево» и «Университатя Крайова». Начало матча — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сараево» — «Университатя Крайова», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сараево»

Турнирное положение «Сараево» заняла в минувшей Высшей лиге Боснии и Герцеговины по футболу третью строчку, набрав 65 очков в 33 играх.

Команда смогла пробиться в квалификацию Лиги конференций и начнет путь в турнире с матча 2-го раунда.

Последние матчи: «Сараево» в последнем матче сыграла вничью против украинского клуба «Заря» (0:0). Встреча была товарищеской.

Кроме этой игры «Сараево» провел еще три товарищеских поединка. Команда проиграла сербскому «Нови-Пазар» со счетом 4:3 и уступила хорватскому «Вараждину» (1:2).

Единственную победу «Сараево» одержал во встрече против чешского клуба «Словацко» со счетом 2:0. Команда была вынуждена отменить игру клуба «Вуковар» из-за плотного календаря.

Не сыграют: травмирован центральный защитник Ренато Гойкович.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сараево» смог со скрипом квалифицироваться в Лигу конференций и не показал уверенной игры в товарищеских, контрольных играх.

Команду пополнило девять новых футболистов и сменился главный тренер в это межсезонье. Будет интересно понаблюдать, сможет ли «Сараево» найти правильный настрой на эту игру.

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: Румынский клуб стартовал с победы и ничьи в нынешнем чемпионате страны.

В минувшем сезона «Университатя Крайова» финишировала на третьем месте набрав 52 очка в 30 матчах. В дивизионе Чемпионство команда также стала бронзовым призером.

Этот результат позволил «Университатя Крайова» выступит во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Последние матчи: «Университатя Крайова» в первых двух турах чемпионата Румынии по футболу смогла набрать четыре очка из шести возможных.

В стартовом поединке чемпионата была результативная ничья против команды УТА со счетом 3:3. Во втором туре «Университатя» уверенно разобралась с клубом «Арджеш» со счетом 3:1.

Не сыграют: среди травмированных вингер Луис Парадела, полузащитник Владимир Скречу и голкипер Лаурентиу Попеску.

Состояние команды: Команда уверенно начала новый сезон в чемпионате Румынии, забив в каждом из двух поединков по три мяча в ворота соперника.

Несмотря на проблемы с травмами в это летнее трансферное окно коллектив пополнило 13 новых игроков. Как показывают последние игры, у «Университатя» прибавилось огневой мощи.

Статистика для ставок

«Университатя» забила шесть мячей в последних двух играх

«Сараево» одержала лишь одну победу в четырех последних матчах

Обе команды стартуют в турнире

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Университатя» является фаворитом у букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.12. Ничья в матче — 3.25. Победа «Сараево» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Университатя» выглядит предпочтительной в этом матче и уже показала боевой настрой на старте внутреннего чемпионата.

«Сараево» пока имеет проблемы с построением игры и надежностью в обороне и выглядит как аутсайдер в этой игре.

Ставка: Победа «Уневирситатя Крайова» в матче за 2.12.

Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче.

Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 2.80.