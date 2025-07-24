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    «Сараево» сможет выстоять в матче против «Университатя Крайова»?

    Сараево — Университатя Крайова: прогноз на матч квалификации Лиги конференций и ставка за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Сараево» — «Университатя Крайова»
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    Футбольный клуб «Сараево»
    24 июля в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Сараево» и «Университатя Крайова». Начало матча — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сараево» — «Университатя Крайова», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Сараево

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сараево 22:00 КСУ

    КСУ

  • Крайова
    •

    «Сараево»

    Турнирное положение «Сараево» заняла в минувшей Высшей лиге Боснии и Герцеговины по футболу третью строчку, набрав 65 очков в 33 играх.

    Команда смогла пробиться в квалификацию Лиги конференций и начнет путь в турнире с матча 2-го раунда.

    Последние матчи: «Сараево» в последнем матче сыграла вничью против украинского клуба «Заря» (0:0). Встреча была товарищеской.

    Кроме этой игры «Сараево» провел еще три товарищеских поединка. Команда проиграла сербскому «Нови-Пазар» со счетом 4:3 и уступила хорватскому «Вараждину» (1:2).

    Единственную победу «Сараево» одержал во встрече против чешского клуба «Словацко» со счетом 2:0. Команда была вынуждена отменить игру клуба «Вуковар» из-за плотного календаря.

    Не сыграют: травмирован центральный защитник Ренато Гойкович.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сараево» смог со скрипом квалифицироваться в Лигу конференций и не показал уверенной игры в товарищеских, контрольных играх.

    Команду пополнило девять новых футболистов и сменился главный тренер в это межсезонье. Будет интересно понаблюдать, сможет ли «Сараево» найти правильный настрой на эту игру.

    «Университатя Крайова»

    Турнирная таблица: Румынский клуб стартовал с победы и ничьи в нынешнем чемпионате страны.

    В минувшем сезона «Университатя Крайова» финишировала на третьем месте набрав 52 очка в 30 матчах. В дивизионе Чемпионство команда также стала бронзовым призером.

    Этот результат позволил «Университатя Крайова» выступит во втором раунде квалификации Лиги конференций.

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    • Последние матчи: «Университатя Крайова» в первых двух турах чемпионата Румынии по футболу смогла набрать четыре очка из шести возможных.

    В стартовом поединке чемпионата была результативная ничья против команды УТА со счетом 3:3. Во втором туре «Университатя» уверенно разобралась с клубом «Арджеш» со счетом 3:1.

    Не сыграют: среди травмированных вингер Луис Парадела, полузащитник Владимир Скречу и голкипер Лаурентиу Попеску.

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    Состояние команды: Команда уверенно начала новый сезон в чемпионате Румынии, забив в каждом из двух поединков по три мяча в ворота соперника.

    Несмотря на проблемы с травмами в это летнее трансферное окно коллектив пополнило 13 новых игроков. Как показывают последние игры, у «Университатя» прибавилось огневой мощи.

    Статистика для ставок

    • «Университатя» забила шесть мячей в последних двух играх

    • «Сараево» одержала лишь одну победу в четырех последних матчах

    • Обе команды стартуют в турнире

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Университатя» является фаворитом у букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.12. Ничья в матче — 3.25. Победа «Сараево» — 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.72.

    Прогноз: «Университатя» выглядит предпочтительной в этом матче и уже показала боевой настрой на старте внутреннего чемпионата.

    «Сараево» пока имеет проблемы с построением игры и надежностью в обороне и выглядит как аутсайдер в этой игре.

    Ставка: Победа «Уневирситатя Крайова» в матче за 2.12.

    Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче.

    Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 2.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сараево — Университатя Крайова?

    Матч Сараево — Университатя Крайова состоится 24 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сараево — Университатя Крайова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Уневирситатя Крайова» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сараево — Университатя Крайова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Уневирситатя Крайова» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сараево — Университатя Крайова?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сараево — Университатя Крайова?

    Коэффициенты букмекеров: : «Университатя» является фаворитом у букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.12. Ничья в матче — 3.25. Победа «Сараево» — 3.20.

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    Сараево — Университатя Крайова: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 24.07.202522:00. «Сараево» сможет выстоять в матче против «Университатя Крайова»?
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