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    Астана — Зимбру. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Зимбру»
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    «Астана» — «Спартак»
    Молдавский клуб «Зимбру» в гостях сыграет против «Астаны» из Казахстана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Зимбру», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Астана

  • Астана
    •  Астана 17:00 Зимбру

    Зимбру

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Астана»

    Турнирная таблица: «Астана» лидирует в чемпионате Казахстана после 18 туров, набрав 40 очков.

    Последние матчи: «Астана» получила прямую путевку во второй раунд Лиги конференций, в последней игре чемпионата Казахстана команда разгромила «Туран» (7:0).

    Астана — Зимбру: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и в одном поединке получила фиаско.

    «Зимбру»

    Турнирная таблица: Бронзовый призер чемпионата Молдавии «Зимбру» в новом сезоне идет на 4 месте, аккумулировав 7 пунктов.

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  • 21/07/2025

    • Последние матчи: В Лиге конференций «Зимбру» стартует со второго отборочного раунда. В чемпионате Молдавии кишиневцы сыграли вничью с «Бельцами» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Зимбру» одержал две победы, сыграл вничью один раз и проиграл в двух играх.

    Статистика для ставок

    • «Астана» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Зимбру» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Астана» и «Зимбру» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.10, а победа «Зимбру» — в 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: Встретятся две команды с постсоветского пространства, которые любят играть в результативный футбол. В среднем за игру «Астана» и «Зимбру» забивают по мячу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Астана — Зимбру?

    Матч Астана — Зимбру состоится 24 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Астана — Зимбру?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Астана — Зимбру?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Астана — Зимбру?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Астана — Зимбру?

    Коэффициенты букмекеров: : «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.10, а победа «Зимбру» — в 10.50.

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