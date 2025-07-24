Астана — Зимбру. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

Астана
Зимбру
«Астана»
Турнирная таблица: «Астана» лидирует в чемпионате Казахстана после 18 туров, набрав 40 очков.
Последние матчи: «Астана» получила прямую путевку во второй раунд Лиги конференций, в последней игре чемпионата Казахстана команда разгромила «Туран» (7:0).
Астана — Зимбру: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и в одном поединке получила фиаско.
«Зимбру»
Турнирная таблица: Бронзовый призер чемпионата Молдавии «Зимбру» в новом сезоне идет на 4 месте, аккумулировав 7 пунктов.
Последние матчи: В Лиге конференций «Зимбру» стартует со второго отборочного раунда. В чемпионате Молдавии кишиневцы сыграли вничью с «Бельцами» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Зимбру» одержал две победы, сыграл вничью один раз и проиграл в двух играх.
Статистика для ставок
- «Астана» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Зимбру» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Астана» и «Зимбру» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.10, а победа «Зимбру» — в 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: Встретятся две команды с постсоветского пространства, которые любят играть в результативный футбол. В среднем за игру «Астана» и «Зимбру» забивают по мячу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.30.