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    Арис Лимасол — Пушкаш-Академи. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» Лимасол — «Пушкаш-Академи»
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    Александр Кокорин
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Пушкаш-Академи». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — «Пушкаш-Академи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Арис Лимасол

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Арис Лимасол 19:00 Академия Пушкаша

    Академия Пушкаша

  • Фельчут
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    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Арис» Лимасол минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Арис» Лимасол не побеждал в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимасол уступил пражской «Славии» (2:3).

    До того команда была разгромлена «Гурником» (0:4). А вот поединок с ЦСКА 1948 завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Арис» Лимасол забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Арис» Лимасол не блещет стабильностью результатов. Да и в летних спаррингах команда явно не преуспевала.

    Причем «Арис» Лимасол явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и Александр Кокорин должен сказать свое веское слово.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Пушкаш-Академи»

    Турнирное положение: «Пушкаш-Академи» минувший чемпионат провел продуктивно. Команда заняла итоговое 2 место в турнирной таблице.

    Причем «Пушкаш-Академи» на 3 очка отстал от чемпиона. А вот не побеждала команда в двух своих последних поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Пушкаш-Академи» не смог обыграть «Полесье» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Црвеной Звездой» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аустрии Зальцбург» (3:1).

    При этом «Пушкаш-Академи» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пушкаш-Академи» не проигрывает уже больше 3 месяцев. Да и с реализацией у команды относительный ажур.

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    При этом «Пушкаш-Академи» в контрольных матчах выглядела не столь ярко. А вот киприотов команда уж точно не боится.

    Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 38 раз в 33 поединках минувшего чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пушкаш-Академи» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Арис» Лимасол не побеждал в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • «Пушкаш-Академи» не проигрывает больше 3 месяцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: «Арис» Лимасол имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно будет действовать активно.

    Киприоты способны прибавить в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арис Лимасол — Пушкаш-Академи?

    Матч Арис Лимасол — Пушкаш-Академи состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арис Лимасол — Пушкаш-Академи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арис Лимасол — Пушкаш-Академи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арис Лимасол — Пушкаш-Академи?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арис Лимасол — Пушкаш-Академи?

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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    Арис Лимасол — Пушкаш-Академи: прогноз и ставка за 3.25, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. А давайте-ка поставим на голевое шоу?!
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