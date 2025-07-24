Арис Лимасол — Пушкаш-Академи. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Пушкаш-Академи». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — «Пушкаш-Академи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Арис» Лимасол минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Арис» Лимасол не побеждал в 3 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимасол уступил пражской «Славии» (2:3).

До того команда была разгромлена «Гурником» (0:4). А вот поединок с ЦСКА 1948 завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Арис» Лимасол забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Арис» Лимасол не блещет стабильностью результатов. Да и в летних спаррингах команда явно не преуспевала.

Причем «Арис» Лимасол явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и Александр Кокорин должен сказать свое веское слово.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Пушкаш-Академи»

Турнирное положение: «Пушкаш-Академи» минувший чемпионат провел продуктивно. Команда заняла итоговое 2 место в турнирной таблице.

Причем «Пушкаш-Академи» на 3 очка отстал от чемпиона. А вот не побеждала команда в двух своих последних поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Пушкаш-Академи» не смог обыграть «Полесье» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Црвеной Звездой» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аустрии Зальцбург» (3:1).

При этом «Пушкаш-Академи» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пушкаш-Академи» не проигрывает уже больше 3 месяцев. Да и с реализацией у команды относительный ажур.

При этом «Пушкаш-Академи» в контрольных матчах выглядела не столь ярко. А вот киприотов команда уж точно не боится.

Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 38 раз в 33 поединках минувшего чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пушкаш-Академи» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Арис» Лимасол не побеждал в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

«Пушкаш-Академи» не проигрывает больше 3 месяцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: «Арис» Лимасол имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно будет действовать активно.

Киприоты способны прибавить в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.50