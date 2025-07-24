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    «Университатя» добьётся победы над соперником?

    Арарат-Армения — Университатя Клуж. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

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    «Петролул» — «Университатя Клуж»
    «Арарат-Армения» из Армении дома сыграет против команды «Университатя Клуж» из Румынии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Университатя Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Арарат-Армения

  • Ереван
    •  Арарат-Армения 19:00 Universitatea Cluj

    Universitatea Cluj

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Арарат-Армения»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Арарат-Армения» финишировала на втором месте, заработав 66 очков. От лидера — команды «Ноа», армянский коллектив уступил на 9 баллов.

    Последние матчи: Последний официальный матч «Арарат-Армения» провела в конце мая, выиграв заключительном туре чемпионата у «Арарата» (6:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних встречах «Арарат-Армения» одержала три победы и потерпела два поражения.

    «Университатя Клуж»

    Турнирная таблица: В чемпионате Румынии сезона 2024/2025 «Университатя Клуж» заняла итоговое 4 место, набрав 39 пунктов.

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    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Университатя Клуж» стартовала в новом розыгрыше чемпионата Румынии. В стартовых турах команда выиграла у клуба «Металоглобус Бухарест» (4:1) и сыграла вничью с «УТА Арад» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: До старта в чемпионате, футболисты «Университатя Клуж» провели четыре товарищеских матчах, в которых потерпели три фиаско и в одной встрече одержали одну победу.

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» — серебряный призёр чемпионата Армении

    • «Университатя Клуж» финишировала на 4 месте чемпионата Румынии

    • «Арарат-Армения» и «Университатя Клуж» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Арарат-Армении» — в 2.90.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Армянский клуб два месяца находится без игровой практики, этим шансом могут воспользоваться футболисты «Университати». Ожидаем, что румыны смогут добиться гостевой победы.

    Ставка: Победа команды «Университатя Клуж» с коэффициентом 2.55.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2 с коэффициентом  1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арарат-Армения — Университатя Клуж?

    Матч Арарат-Армения — Университатя Клуж состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арарат-Армения — Университатя Клуж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа команды «Университатя Клуж».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арарат-Армения — Университатя Клуж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа команды «Университатя Клуж»» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арарат-Армения — Университатя Клуж?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арарат-Армения — Университатя Клуж?

    Коэффициенты букмекеров: : «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Арарат-Армении» — в 2.90.

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    Арарат-Армения — Университатя Клуж: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. «Университатя» добьётся победы над соперником?
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