Арарат-Армения — Университатя Клуж. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

«Арарат-Армения» из Армении дома сыграет против команды «Университатя Клуж» из Румынии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Университатя Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Арарат-Армения» финишировала на втором месте, заработав 66 очков. От лидера — команды «Ноа», армянский коллектив уступил на 9 баллов.

Последние матчи: Последний официальный матч «Арарат-Армения» провела в конце мая, выиграв заключительном туре чемпионата у «Арарата» (6:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних встречах «Арарат-Армения» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Университатя Клуж»

Турнирная таблица: В чемпионате Румынии сезона 2024/2025 «Университатя Клуж» заняла итоговое 4 место, набрав 39 пунктов.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Университатя Клуж» стартовала в новом розыгрыше чемпионата Румынии. В стартовых турах команда выиграла у клуба «Металоглобус Бухарест» (4:1) и сыграла вничью с «УТА Арад» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: До старта в чемпионате, футболисты «Университатя Клуж» провели четыре товарищеских матчах, в которых потерпели три фиаско и в одной встрече одержали одну победу.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» — серебряный призёр чемпионата Армении

«Университатя Клуж» финишировала на 4 месте чемпионата Румынии

«Арарат-Армения» и «Университатя Клуж» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Арарат-Армении» — в 2.90.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Армянский клуб два месяца находится без игровой практики, этим шансом могут воспользоваться футболисты «Университати». Ожидаем, что румыны смогут добиться гостевой победы.

Ставка: Победа команды «Университатя Клуж» с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.90.