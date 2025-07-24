Арарат-Армения — Университатя Клуж. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

Арарат-Армения
Universitatea Cluj
«Арарат-Армения»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Арарат-Армения» финишировала на втором месте, заработав 66 очков. От лидера — команды «Ноа», армянский коллектив уступил на 9 баллов.
Последние матчи: Последний официальный матч «Арарат-Армения» провела в конце мая, выиграв заключительном туре чемпионата у «Арарата» (6:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних встречах «Арарат-Армения» одержала три победы и потерпела два поражения.
«Университатя Клуж»
Турнирная таблица: В чемпионате Румынии сезона 2024/2025 «Университатя Клуж» заняла итоговое 4 место, набрав 39 пунктов.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Университатя Клуж» стартовала в новом розыгрыше чемпионата Румынии. В стартовых турах команда выиграла у клуба «Металоглобус Бухарест» (4:1) и сыграла вничью с «УТА Арад» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: До старта в чемпионате, футболисты «Университатя Клуж» провели четыре товарищеских матчах, в которых потерпели три фиаско и в одной встрече одержали одну победу.
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» — серебряный призёр чемпионата Армении
- «Университатя Клуж» финишировала на 4 месте чемпионата Румынии
- «Арарат-Армения» и «Университатя Клуж» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Университатя Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа «Арарат-Армении» — в 2.90.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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- 2.10Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Армянский клуб два месяца находится без игровой практики, этим шансом могут воспользоваться футболисты «Университати». Ожидаем, что румыны смогут добиться гостевой победы.
Ставка: Победа команды «Университатя Клуж» с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.90.