Фенербахче — Аль-Иттихад: прогноз на футбол и ставка за 2.11

23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фенербахче» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» продуктивно провели минувший сезон. Команда уверенно стала чемпионом Турции.

При этом «Фенербахче» летом провел два контрольных поединка. Причем в обоих команда добыла победы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Жёлтые канарейки» переиграли «Адмиру» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Умраниеспору» (5:2). Да и поединок с «Башакшехиром» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Фенербахче» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жёлтые канарейки» в летних спаррингах выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже почти 4 месяца.

Причем «Фенербахче» победил в 13 своих последних поединках. Вот только избежать потери некоторых лидеров в межсезонье вряд ли удастся.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и забивать в составе турок уж точно есть кому.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Тигры» минувший сезон провели блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 8 очков опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Аль-Кадисию» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Дамаку» (1:0). А вот несколько ранее она расправилась с «Аль-Шабабом» (3:2).

При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 5 викторий. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» не столь преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом «Аль-Иттихад» нынче смотрится весьма выгодно. Команда победила в семи своих последних поединках.

Команда нынешним летом пока еще не проводила спаррингов. Зато еще в конце мае она сумела добыть Кубок Короля.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно не боится одного из грандов турецкого футбола.

Статистика для ставок

«Тигры» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Фенербахче» победил в 3 своих последних матчах

«Аль-Иттихад» победил в 7 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.63.

Прогноз: «Жёлтые канарейки» выглядят монолитнее соперника, и явно будут активны в атаке.

«Фенербахче» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Фенербхаче» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.24