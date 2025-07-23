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    Сумеет ли «Фенербахче» одолеть «тигров»?

    Фенербахче — Аль-Иттихад: прогноз на футбол и ставка за 2.11

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Аль-Иттихад»
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    Фред
    23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фенербахче» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» продуктивно провели минувший сезон. Команда уверенно стала чемпионом Турции.

    При этом «Фенербахче» летом провел два контрольных поединка. Причем в обоих команда добыла победы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Жёлтые канарейки» переиграли «Адмиру» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Умраниеспору» (5:2). Да и поединок с «Башакшехиром» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Фенербахче» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жёлтые канарейки» в летних спаррингах выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже почти 4 месяца.

    Причем «Фенербахче» победил в 13 своих последних поединках. Вот только избежать потери некоторых лидеров в межсезонье вряд ли удастся.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и забивать в составе турок уж точно есть кому.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Тигры» минувший сезон провели блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» на 8 очков опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Аль-Кадисию» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Дамаку» (1:0). А вот несколько ранее она расправилась с «Аль-Шабабом» (3:2).

    При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 5 викторий. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тигры» не столь преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

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    При этом «Аль-Иттихад» нынче смотрится весьма выгодно. Команда победила в семи своих последних поединках.

    Команда нынешним летом пока еще не проводила спаррингов. Зато еще в конце мае она сумела добыть Кубок Короля.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно не боится одного из грандов турецкого футбола.

    Статистика для ставок

    • «Тигры» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Фенербахче» победил в 3 своих последних матчах

    • «Аль-Иттихад» победил в 7 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.63.

    Прогноз: «Жёлтые канарейки» выглядят монолитнее соперника, и явно будут активны в атаке.

    «Фенербахче» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Фенербхаче» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фенербахче — Аль-Иттихад?

    Матч Фенербахче — Аль-Иттихад состоится 23 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фенербахче — Аль-Иттихад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фенербахче — Аль-Иттихад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фенербахче — Аль-Иттихад?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фенербахче — Аль-Иттихад?

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.51.

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    Фенербахче — Аль-Иттихад: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 23.07.202520:00. Сумеет ли «Фенербахче» одолеть «тигров»?
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