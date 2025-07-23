Будучность — Милсами: прогноз на футбол и ставка за 1.95

Будучность
Милсами
«Будучность»
Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны.
Последние матчи: Черногорский клуб вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл армянскому коллективу «Ноа» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Будучность» одержала одну победу, одну встречу завершила вничью и в трёх поединках получила фиаско.
«Милсами»
Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Милсами» занимет 2 место, набрав 9 очков. От лидера «Шерифа» — оргеевский клуб отстаёт на 4 пункта.
Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Милсами» одержал две победы, сыграл вничью один раз и проиграл в двух играх.
Статистика для ставок
- «Будучность» — чемпион Черногории
- «Милсами» — чемпион Молдавии
- «Будучность» и «Милсами» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Будучность» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Милсами» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Милсами» крайне редко забивает, особенно в еврокубках, в первом раунде Лиги чемпионов лучшая команда Молдавии не смогла поразить ворота финского чемпиона — команды КуПС. Есть большая вероятность, что клуб из Оргеева не сможет забить в ворота черногорской «Будучности».
Ставка: «Будучность» не пропустит с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.