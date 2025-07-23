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    «Будучность» сохранит ворота на замке?

    Будучность — Милсами: прогноз на футбол и ставка за 1.95

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    «Милсами» — «Эльфсборг»
    Молдавский клуб «Милсами» в гостях сыграет против черногорского коллектива «Будучность» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будучность» — «Милсами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Будучность

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Будучность 22:00 Милсами

    Милсами

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Будучность»

    Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны.

    Последние матчи: Черногорский клуб вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл армянскому коллективу «Ноа» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Будучность» одержала одну победу, одну встречу завершила вничью и в трёх поединках получила фиаско.

    «Милсами»

    Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Милсами» занимет 2 место, набрав 9 очков. От лидера «Шерифа» — оргеевский клуб отстаёт на 4 пункта.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Милсами» одержал две победы, сыграл вничью один раз и проиграл в двух играх.

    Статистика для ставок

    • «Будучность» — чемпион Черногории

    • «Милсами» — чемпион Молдавии

    • «Будучность» и «Милсами» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Будучность» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Милсами» — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Милсами» крайне редко забивает, особенно в еврокубках, в первом раунде Лиги чемпионов лучшая команда Молдавии не смогла поразить ворота финского чемпиона — команды КуПС. Есть большая вероятность, что клуб из Оргеева не сможет забить в ворота черногорской «Будучности».

    Ставка: «Будучность» не пропустит с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Будучность — Милсами?

    Матч Будучность — Милсами состоится 23 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Будучность — Милсами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Будучность» не пропустит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Будучность — Милсами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Будучность» не пропустит» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Будучность — Милсами?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Будучность — Милсами?

    Коэффициенты букмекеров: : «Будучность» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Милсами» — в 5.10.

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