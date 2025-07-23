Будучность — Милсами: прогноз на футбол и ставка за 1.95

Молдавский клуб «Милсами» в гостях сыграет против черногорского коллектива «Будучность» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будучность» — «Милсами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Будучность»

Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны.

Последние матчи: Черногорский клуб вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл армянскому коллективу «Ноа» (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Будучность» одержала одну победу, одну встречу завершила вничью и в трёх поединках получила фиаско.

«Милсами»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Милсами» занимет 2 место, набрав 9 очков. От лидера «Шерифа» — оргеевский клуб отстаёт на 4 пункта.

Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Милсами» одержал две победы, сыграл вничью один раз и проиграл в двух играх.

Статистика для ставок

«Будучность» — чемпион Черногории

«Милсами» — чемпион Молдавии

«Будучность» и «Милсами» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будучность» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Милсами» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Милсами» крайне редко забивает, особенно в еврокубках, в первом раунде Лиги чемпионов лучшая команда Молдавии не смогла поразить ворота финского чемпиона — команды КуПС. Есть большая вероятность, что клуб из Оргеева не сможет забить в ворота черногорской «Будучности».

Ставка: «Будучность» не пропустит с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.