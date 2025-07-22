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    Стартует ли «Ференцварош» в Лиге чемпионов с победы?

    Ноа — Ференцварош: прогноз на Лигу чемпионов и ставка 2.25

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Ференцварош»
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    «Айнтрахт» — «Ференцварош»
    Армянский клуб «Ноа» дома сыграет против венгерского клуба «Ференцварош» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Ференцварош», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 19:00 Ференцварош

    Ференцварош

  • Будапешт
    •

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

    Ноа — Ференцварош: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Ноа» не проигрывает уже третий матч подряд, выиграв две встречи и сыграв вничью в одной игре.

    «Ференцварош»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии, набрав 69 очков: 20 побед, 9 ничьих и 4 поражения.

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    • Последние матчи: «Ференцварош» получил прямую путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубке чемпион Венгрии провел три товарищеские встречи, выиграв у немецкого «Карлсруэ» (2:1), чешского «Злина» (1:0) и венгерского «Мезьокьвешд» (4:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Ференцварош» выдаёт победную серию из пяти матчей, включая не только товарищеские матчи, но и чемпионата Венгрии. Участник Лиги чемпионов выиграл у «Дьера» (2:1) и «Видеотона» (3:0).

    Статистика для ставок

    • «Ноа» обыграл «Будучность» в Лиге чемпионов (3:2 — суммарный счёт)

    • «Ференцварош» — чемпион Венгрии

    • Ранее «Ноа» и «Ференцварош» в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ноа» — в 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: «Ференцварош» подходит к поединку в качестве фаворита, команда выдает победную серию, которая может вполне продлиться. Ставим на победу чемпиона Венгрии.

    Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: В среднем за игру «Ференцварош» забивает по три мяча, ожидаем от матча результативной игры.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ноа — Ференцварош?

    Матч Ноа — Ференцварош состоится 22 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ноа — Ференцварош?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ференцвароша».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ноа — Ференцварош?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ференцвароша»» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ноа — Ференцварош?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ноа — Ференцварош?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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