Ноа — Ференцварош: прогноз на Лигу чемпионов и ставка 2.25

Ноа
Ференцварош
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).
Ноа — Ференцварош: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Ноа» не проигрывает уже третий матч подряд, выиграв две встречи и сыграв вничью в одной игре.
«Ференцварош»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии, набрав 69 очков: 20 побед, 9 ничьих и 4 поражения.
Последние матчи: «Ференцварош» получил прямую путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубке чемпион Венгрии провел три товарищеские встречи, выиграв у немецкого «Карлсруэ» (2:1), чешского «Злина» (1:0) и венгерского «Мезьокьвешд» (4:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Ференцварош» выдаёт победную серию из пяти матчей, включая не только товарищеские матчи, но и чемпионата Венгрии. Участник Лиги чемпионов выиграл у «Дьера» (2:1) и «Видеотона» (3:0).
Статистика для ставок
- «Ноа» обыграл «Будучность» в Лиге чемпионов (3:2 — суммарный счёт)
- «Ференцварош» — чемпион Венгрии
- Ранее «Ноа» и «Ференцварош» в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ноа» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: «Ференцварош» подходит к поединку в качестве фаворита, команда выдает победную серию, которая может вполне продлиться. Ставим на победу чемпиона Венгрии.
Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: В среднем за игру «Ференцварош» забивает по три мяча, ожидаем от матча результативной игры.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.