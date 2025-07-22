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    Англичанки уверенно проследуют в финал

    Англия (ж) — Италия (ж): прогноз на полуфинал женского Евро и ставка за 2.35

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    Прогноз и ставки на Англия (ж) — Италия (ж)
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    Женская сборная Англии
    22 июля в 1/2 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (ж) и Италия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Англия (ж)

    Турнирное положение: Англичанки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 2 строчке своего квартета.

    При этом Англия (ж) в трех турах набрала 6 зачетных баллов. Команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Англичанки в серии пенальти переиграли шведок.

    До того команда нанесла поражение валлийкам (6:1). Плюс поединок с голландками завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Англия (ж) забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Англичанки имеют не столь надежные тылы. Плюс команда испытывает сложности в матчах с сильными оппонентами.

    Причем Англия (ж) традиционно успешно противостоит итальянкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

    Италия (ж)

    Турнирное положение: Итальянки с трудом прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

    Причем Италия (ж) в трех турах группового этапа набрала 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча в трех матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Итальянки переиграли норвежек (2:1).

    До того команда была бита испанками (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с португалками (1:1).

    При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Итальянки сильны, однако не столь стабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом Италия (ж) не может победить англичанок уже 13 лет. Да и в двух последних очных поединках команда уступила британкам.

    Команда не столь ярко действует в плане реализации. Итальянки отличились всего 3 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Итальянки неизменно пропускали в трех своих последних поединках

    • Англичанки не проигрывают 3 матча кряду

    • Англия (ж) уже 13 лет не проигрывает итальянкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Англичанки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же итальянки имеют сложности в плане реализации.

    Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

    Ставка: Фора Англии (ж) -1.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Англия (ж) — Италия (ж)?

    Матч Англия (ж) — Италия (ж) состоится 22 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Англии (ж) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Англия (ж) — Италия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Англии (ж) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия (ж) — Италия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Англия (ж) — Италия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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