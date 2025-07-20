Енисей — Чайка: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.80

20 июля в матче первого тура Первой лиги по футболу сыграют «Енисей» и «Чайка». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» финишировал на восьмом месте в прошлом сезоне Первой лиги.

Команда набрала 49 очков в 34 матчах. В активе клуба 14 побед, семь ничейных матчей и 13 поражений. Разница мячей —36:39.

Последние матчи: после завершения сезона «Енисей» провел четыре товарищеских матча с российскими командами.

Отметим победу над командой «Лото» со счетом 4:0. Следующим соперником стал саратовский «Сокол». Команда не выявила победителя и свела матч вничью — 1:1.

В третьем матче «Енисей» проиграл казанскому «Рубину» с минимальным счетом 0:1. Последняя контрольная игра красноярского клуба завершилась вничью против «Ротора» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда не смогла показать уверенной игры для борьбы за повешение в классе в прошлом сезоне и последние матчи не убедили в изменениях в лучшую сторону.

«Енисей» не сильно обновил свой состав перед стартом сезона, сохранив костяк команды, однако яркой игру клуба нельзя назвать. При домашних трибунах «Енисей» будет заряжен на яркий старт.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» завершила прошлый сезон Первой лиги на 13-м месте на турнирной таблице.

Команда набрала 38 баллов в 34 матчах. «Чайка» смогла одержать всего восемь побед, свела 14 матчей вничью и потерпела 12 поражений.

Последние матчи: «Чайка» не сыграла ни одной игры в межсезонье после завершения чемпионата Первой лиги.

Последним матчем для команды стало поражение от «Сокола» со счетом 0:1. Обыграли минимально «Ротор» (1:0) и свели матч вничью против «Тюмени» (1:1).

Не сыграют: травмирован правый защитник Матвей Ужгин.

Состояние команды: команда сильно обновилась перед стартом сезона. «Чайку» пополнило 13 новых футболистов в летнее трансферное окно.

Однако сложно судить о форме команды без доступной информацией о последних матчах перед стартом сезона. Безусловно, « Чайка» будет испытывать проблемы с построением игры в матче.

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