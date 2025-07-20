Кызылжар — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 20 июля 2025 года

20 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Атырау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 15 пунктов от зоны европейских турниров.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го туров Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле обыграл «Туран» (2:1).

Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив потерял очки, сыграв в домашних стенах вничью с «Ордабасы» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» выиграл лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал лишь пять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в восемь очков от безопасного 12-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Актобе» (0:2).

Перед этим в матче 14-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался теперь уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» проиграл пять раз при одной ничьей, а в 17-ти последних играх не знает побед.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Кызылжар» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью

в четырех последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.30, победа «Атырау» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Атырау» не проиграет за 2.73