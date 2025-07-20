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    Кызылжар — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 20 июля 2025 года

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    «Кызылжар»
    20 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Атырау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 20 Июля 2025 года

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Атырау

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 15 пунктов от зоны европейских турниров.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го туров Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле обыграл «Туран» (2:1).

    Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив потерял очки, сыграв в домашних стенах вничью с «Ордабасы» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» выиграл лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал лишь пять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в восемь очков от безопасного 12-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Актобе» (0:2).

    Перед этим в матче 14-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался теперь уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» проиграл пять раз при одной ничьей, а в 17-ти последних играх не знает побед.

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    Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Кызылжар» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью

    • в четырех последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.30, победа «Атырау» — в 7.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Атырау» не проиграет за 2.73

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кызылжар — Атырау?

    Матч Кызылжар — Атырау состоится 20 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кызылжар — Атырау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кызылжар — Атырау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылжар — Атырау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылжар — Атырау?

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.30, победа «Атырау» — в 7.50.

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