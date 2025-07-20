Кызылжар — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 20 июля 2025 года

Кызыл-Жар
Атырау
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.
Команда занимает девятую позицию в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также с отставанием в 15 пунктов от зоны европейских турниров.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го туров Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле обыграл «Туран» (2:1).
Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив потерял очки, сыграв в домашних стенах вничью с «Ордабасы» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» выиграл лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал лишь пять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (12-14-я строчки) с отставанием в восемь очков от безопасного 12-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Актобе» (0:2).
Перед этим в матче 14-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался теперь уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» проиграл пять раз при одной ничьей, а в 17-ти последних играх не знает побед.
Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Кызылжар» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Кызылжар» сыграл вничью
- в четырех последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.30, победа «Атырау» — в 7.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Атырау» не проиграет за 2.73