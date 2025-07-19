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    Прекратит ли «Елимай» беспроигрышную серию «Жениса»?

    Елимай Семей — Женис: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Елимай» Семей — «Женис»
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    «Елимай» Семей
    19 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» Семей и «Женис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай» Семей — «Женис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 19 Июля 2025 года

    Елимай

  • Семей
    •  Елимай 16:00 Женис

    Женис

  • Астана
    •

    «Елимай» Семей

    Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 25 баллов и борется за еврокубки.

    Команда занимает третью позицию с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3), а также с отрывом в один пункт от шестого в таблице «Окжетпеса».

    Елимай — Женис: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

    Перед этим в 15-м туре чемпионата страны коллектив и вовсе остался без очков, потерпев поражение от «Тобола» (2:3) в домашних стенах.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

    Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы ни три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор свого поля.

    Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 20 баллов и скорее борется за выживание в элитном дивизионе, чем выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в девять очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также на 14 пунктов отстает от зоны европейских кубков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Жетысу» (3:1).

    Перед этим в 15-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Улытау» (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Женис» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, даже несмотря на преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

    Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Елимая» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Женис» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.15, победа «Жениса» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков как хозяев, так и гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Елимай Семей — Женис?

    Матч Елимай Семей — Женис состоится 19 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Елимай Семей — Женис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Елимай Семей — Женис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Елимай Семей — Женис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Елимай Семей — Женис?

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.15, победа «Жениса» — в 5.20.

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