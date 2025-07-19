Елимай Семей — Женис: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 19 июля 2025 года

Елимай
Женис
«Елимай» Семей
Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 25 баллов и борется за еврокубки.
Команда занимает третью позицию с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3), а также с отрывом в один пункт от шестого в таблице «Окжетпеса».
Елимай — Женис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Улытау» (1:1).
Перед этим в 15-м туре чемпионата страны коллектив и вовсе остался без очков, потерпев поражение от «Тобола» (2:3) в домашних стенах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы ни три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор свого поля.
Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 20 баллов и скорее борется за выживание в элитном дивизионе, чем выход в еврокубки.
Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в девять очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также на 14 пунктов отстает от зоны европейских кубков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Жетысу» (3:1).
Перед этим в 15-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Улытау» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Женис» не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, даже несмотря на преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.
Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Елимая» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Женис» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.15, победа «Жениса» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков как хозяев, так и гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20