Елимай Семей — Женис: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 19 июля 2025 года

19 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» Семей и «Женис». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай» Семей — «Женис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Елимай» Семей

Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 25 баллов и борется за еврокубки.

Команда занимает третью позицию с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3), а также с отрывом в один пункт от шестого в таблице «Окжетпеса».

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

Перед этим в 15-м туре чемпионата страны коллектив и вовсе остался без очков, потерпев поражение от «Тобола» (2:3) в домашних стенах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы ни три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор свого поля.

Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 20 баллов и скорее борется за выживание в элитном дивизионе, чем выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в девять очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также на 14 пунктов отстает от зоны европейских кубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Жетысу» (3:1).

Перед этим в 15-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Улытау» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Женис» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, даже несмотря на преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Елимая» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Женис» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.15, победа «Жениса» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков как хозяев, так и гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20