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    «Урал» уверенно начнет новый сезон Первой лиги

    Шинник — Урал: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол — 2.32

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Урал»
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    Футбольный клуб «Урал»
    19 июля в 1-м туре Первой лиги сыграют «Шинник» и «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Июля 2025 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 16:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: «Шинник» неудачно выступил в прошлом розыгрыше Первой лиги, однако избежал понижения в классе.

    В 34 турах команда набрала 35 очков, заняв 14-е место в турнирной таблице. Разница мячей — 24:42.

    Шинник — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Шинник» провел всего два матча в рамках подготовки к новому сезону.

    В товарищеской игре против московского «Торпедо» ярославская команда сыграла вничью со счетом 1:1. В следующем матче клуб проиграл «Факелу» со счетом 0:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шинник» полностью обновил свой состав после завершения прошлого сезона в поисках лучших результатов.

    Безусловно, будет интересно понаблюдать, как сыграются игроки, учитывая малое количество контрольных матчей. Клуб из Ярославля также перенес две запланированных товарищеских встречи.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» завершил прошлый сезон Первой лиги на четвертой строчки в турнирной таблице.

    Екатеринбургский коллектив набрал 59 очков в 34 матчах. Разница мячей —50:38. Команда не смогла пробиться в РПЛ через участие в стыковых встречах.

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    • Последние матчи: После завершения сезона в Первой лиги «Урал» сыграл в двух матчах против «Ахмата». Первую игру на домашней арене клуб выиграл со счетом 2:1.

    Однако в гостевой встрече клуб не смог показать схожую игру в Грозном, в сухую проиграв «Ахмату» со счетом 0:2.

    В товарищеских играх «Урал» провел всего два из трех запланированных матча. Перенесена была встреча против команды КАМАЗ.

    «Урал» смог разгромить в контрольной игре «Торпедо» Миасс со счетом 4:0. Однако во второй игре клуб потерпел поражение против казанского «Рубина» (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уверены, «Урал» по-спортивному зол за неудачную дуэль против «Ахмата» в стыковых матчах за выход РПЛ.

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    Команда обновила руководство и наняла нового тренера Мирослава Ромащенко и надеяться в этом году пробиться в высший дивизион.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не имеют проблем с составом

    • «Урал» проиграл последний матч «Рубину»

    • «Шинник» не одержал ни одной победы в контрольных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит по мнению букмекеров в этом матче. Победа гостей в матче оценивается с коэффициентом 2.08. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Шинника» принимается с коэффициентом 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.29 и 1.55.

    Прогноз: «Урал» обновил тренерский штаб перед этим сезоном, однако состав команды не сильно обновился.

    Это может сыграть ключевую роль в матче против «Шинника», где сыгранность находится на низком уровне, оценивая игры в товарищеских встречах.

    Ставка: Победа «Урала» в матче за 2.08.

    Прогноз: Можно сыграть на крупном матче гостей в матче.

    Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 3.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шинник — Урал?

    Матч Шинник — Урал состоится 19 июля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шинник — Урал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Урала» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шинник — Урал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Урала» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шинник — Урал?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шинник — Урал?

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит по мнению букмекеров в этом матче. Победа гостей в матче оценивается с коэффициентом 2.08. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Шинника» принимается с коэффициентом 3.40.

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