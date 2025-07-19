Шинник — Урал: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол — 2.32

Шинник
Урал
«Шинник»
Турнирное положение: «Шинник» неудачно выступил в прошлом розыгрыше Первой лиги, однако избежал понижения в классе.
В 34 турах команда набрала 35 очков, заняв 14-е место в турнирной таблице. Разница мячей — 24:42.
Шинник — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Шинник» провел всего два матча в рамках подготовки к новому сезону.
В товарищеской игре против московского «Торпедо» ярославская команда сыграла вничью со счетом 1:1. В следующем матче клуб проиграл «Факелу» со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шинник» полностью обновил свой состав после завершения прошлого сезона в поисках лучших результатов.
Безусловно, будет интересно понаблюдать, как сыграются игроки, учитывая малое количество контрольных матчей. Клуб из Ярославля также перенес две запланированных товарищеских встречи.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» завершил прошлый сезон Первой лиги на четвертой строчки в турнирной таблице.
Екатеринбургский коллектив набрал 59 очков в 34 матчах. Разница мячей —50:38. Команда не смогла пробиться в РПЛ через участие в стыковых встречах.
Последние матчи: После завершения сезона в Первой лиги «Урал» сыграл в двух матчах против «Ахмата». Первую игру на домашней арене клуб выиграл со счетом 2:1.
Однако в гостевой встрече клуб не смог показать схожую игру в Грозном, в сухую проиграв «Ахмату» со счетом 0:2.
В товарищеских играх «Урал» провел всего два из трех запланированных матча. Перенесена была встреча против команды КАМАЗ.
«Урал» смог разгромить в контрольной игре «Торпедо» Миасс со счетом 4:0. Однако во второй игре клуб потерпел поражение против казанского «Рубина» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уверены, «Урал» по-спортивному зол за неудачную дуэль против «Ахмата» в стыковых матчах за выход РПЛ.
Команда обновила руководство и наняла нового тренера Мирослава Ромащенко и надеяться в этом году пробиться в высший дивизион.
Статистика для ставок
- Обе команды не имеют проблем с составом
- «Урал» проиграл последний матч «Рубину»
- «Шинник» не одержал ни одной победы в контрольных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит по мнению букмекеров в этом матче. Победа гостей в матче оценивается с коэффициентом 2.08. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Шинника» принимается с коэффициентом 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.29 и 1.55.
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Прогноз: «Урал» обновил тренерский штаб перед этим сезоном, однако состав команды не сильно обновился.
Это может сыграть ключевую роль в матче против «Шинника», где сыгранность находится на низком уровне, оценивая игры в товарищеских встречах.
Ставка: Победа «Урала» в матче за 2.08.
Прогноз: Можно сыграть на крупном матче гостей в матче.
Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 3.50.