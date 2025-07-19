Шинник — Урал: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол — 2.32

19 июля в 1-м туре Первой лиги сыграют «Шинник» и «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» неудачно выступил в прошлом розыгрыше Первой лиги, однако избежал понижения в классе.

В 34 турах команда набрала 35 очков, заняв 14-е место в турнирной таблице. Разница мячей — 24:42.

Последние матчи: «Шинник» провел всего два матча в рамках подготовки к новому сезону.

В товарищеской игре против московского «Торпедо» ярославская команда сыграла вничью со счетом 1:1. В следующем матче клуб проиграл «Факелу» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шинник» полностью обновил свой состав после завершения прошлого сезона в поисках лучших результатов.

Безусловно, будет интересно понаблюдать, как сыграются игроки, учитывая малое количество контрольных матчей. Клуб из Ярославля также перенес две запланированных товарищеских встречи.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» завершил прошлый сезон Первой лиги на четвертой строчки в турнирной таблице.

Екатеринбургский коллектив набрал 59 очков в 34 матчах. Разница мячей —50:38. Команда не смогла пробиться в РПЛ через участие в стыковых встречах.

Последние матчи: После завершения сезона в Первой лиги «Урал» сыграл в двух матчах против «Ахмата». Первую игру на домашней арене клуб выиграл со счетом 2:1.

Однако в гостевой встрече клуб не смог показать схожую игру в Грозном, в сухую проиграв «Ахмату» со счетом 0:2.

В товарищеских играх «Урал» провел всего два из трех запланированных матча. Перенесена была встреча против команды КАМАЗ.

«Урал» смог разгромить в контрольной игре «Торпедо» Миасс со счетом 4:0. Однако во второй игре клуб потерпел поражение против казанского «Рубина» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уверены, «Урал» по-спортивному зол за неудачную дуэль против «Ахмата» в стыковых матчах за выход РПЛ.

Команда обновила руководство и наняла нового тренера Мирослава Ромащенко и надеяться в этом году пробиться в высший дивизион.

Статистика для ставок

Обе команды не имеют проблем с составом

«Урал» проиграл последний матч «Рубину»

проиграл последний матч «Рубину» «Шинник» не одержал ни одной победы в контрольных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит по мнению букмекеров в этом матче. Победа гостей в матче оценивается с коэффициентом 2.08. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Шинника» принимается с коэффициентом 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.29 и 1.55.

Прогноз: «Урал» обновил тренерский штаб перед этим сезоном, однако состав команды не сильно обновился.

Это может сыграть ключевую роль в матче против «Шинника», где сыгранность находится на низком уровне, оценивая игры в товарищеских встречах.

Ставка: Победа «Урала» в матче за 2.08.

Прогноз: Можно сыграть на крупном матче гостей в матче.

Ставка: Тотал больше 3.00 в матче за 3.50.