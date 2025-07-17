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    Сумеют ли англичанки переиграть шведок?

    Швеция (ж) — Англия (ж). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Швеция (ж) — Англия (ж)
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    Женская сборная Англии
    17 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Швеция (ж) и Англия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция (ж) — Англия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Швеция (ж)

    Турнирное положение: Шведки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

    При этом Швеция (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 8 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Шведки переиграли немок (4:1).

    До того команда нанесла поражение полькам (3:0). А вот поединок с датчанками завершился непростой победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках Швеция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шведки имеют сверхнадежные тылы. Команда пропустила всего 1 мяч в 3 турах группового этапа.

    Причем Швеция (ж) традиционно удачно противостоит англичанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

    Англия (ж)

    Турнирное положение: Англичанки успешно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

    Причем Англия (ж) в трех турах группового этапа набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Англичанки по всем статьям переиграли валлиек (6:1).

    До того команда учинила разгром голландкам (4:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от француженок (1:2).

    При этом Англия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Англичанки нынче набрали обороты. Команда уверенно победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом Англия (ж) не проигрывает шведкам уже 6 лет. Да и настрой на битву со скандинавками у команды будет максимальным.

    Команда шикарно действует в плане реализации. Англичанки отличились 11 забитыми мячами в трех поединках турнира.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда с каждым матчем прибавляет в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Англичанки победили в 2 своих последних матчах

    • Шведки победили в 5 последних поединках

    • Англия (ж) в среднем забивает чаще 3 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.84.

    Прогноз: Англичанки в последних матчах смотрелись весьма выгодно, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

    Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа Англии (ж) за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Швеция (ж) — Англия (ж)?

    Матч Швеция (ж) — Англия (ж) состоится 17 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Швеция (ж) — Англия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Швеция (ж) — Англия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция (ж) — Англия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Швеция (ж) — Англия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.61.

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