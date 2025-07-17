Швеция (ж) — Англия (ж). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 17 июля 2025 года

17 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Швеция (ж) и Англия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция (ж) — Англия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швеция (ж)

Турнирное положение: Шведки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

При этом Швеция (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Шведки переиграли немок (4:1).

До того команда нанесла поражение полькам (3:0). А вот поединок с датчанками завершился непростой победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках Швеция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Шведки имеют сверхнадежные тылы. Команда пропустила всего 1 мяч в 3 турах группового этапа.

Причем Швеция (ж) традиционно удачно противостоит англичанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

Англия (ж)

Турнирное положение: Англичанки успешно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем Англия (ж) в трех турах группового этапа набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Англичанки по всем статьям переиграли валлиек (6:1).

До того команда учинила разгром голландкам (4:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от француженок (1:2).

При этом Англия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Англичанки нынче набрали обороты. Команда уверенно победила в 2 своих последних матчах.

При этом Англия (ж) не проигрывает шведкам уже 6 лет. Да и настрой на битву со скандинавками у команды будет максимальным.

Команда шикарно действует в плане реализации. Англичанки отличились 11 забитыми мячами в трех поединках турнира.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда с каждым матчем прибавляет в плане реализации.

Статистика для ставок

Англичанки победили в 2 своих последних матчах

Шведки победили в 5 последних поединках

Англия (ж) в среднем забивает чаще 3 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.84.

Прогноз: Англичанки в последних матчах смотрелись весьма выгодно, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

Ставка: Победа Англии (ж) за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05