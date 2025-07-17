Швеция (ж) — Англия (ж). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 17 июля 2025 года

Швеция (ж)
Турнирное положение: Шведки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.
При этом Швеция (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Шведки переиграли немок (4:1).
До того команда нанесла поражение полькам (3:0). А вот поединок с датчанками завершился непростой победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках Швеция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шведки имеют сверхнадежные тылы. Команда пропустила всего 1 мяч в 3 турах группового этапа.
Причем Швеция (ж) традиционно удачно противостоит англичанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.
Англия (ж)
Турнирное положение: Англичанки успешно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.
Причем Англия (ж) в трех турах группового этапа набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Англичанки по всем статьям переиграли валлиек (6:1).
До того команда учинила разгром голландкам (4:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от француженок (1:2).
При этом Англия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичанки нынче набрали обороты. Команда уверенно победила в 2 своих последних матчах.
При этом Англия (ж) не проигрывает шведкам уже 6 лет. Да и настрой на битву со скандинавками у команды будет максимальным.
Команда шикарно действует в плане реализации. Англичанки отличились 11 забитыми мячами в трех поединках турнира.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда с каждым матчем прибавляет в плане реализации.
Статистика для ставок
- Англичанки победили в 2 своих последних матчах
- Шведки победили в 5 последних поединках
- Англия (ж) в среднем забивает чаще 3 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.84.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Англичанки в последних матчах смотрелись весьма выгодно, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.
Номинальные гости имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.
Ставка: Победа Англии (ж) за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05