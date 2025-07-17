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    Хаверфордуэст — Флориана. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хаверфордуэст» — «Флориана»
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    Бен Амун
    17 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хаверфордуэст» и «Флориана». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хаверфордуэст» — «Флориана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Хаверфордуэст Каунти

  • Хаверфордуэст
    •  Хаверфордуэст Каунти 18:00 Флориана

    Флориана

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Хаверфордуэст»

    Турнирное положение: «Хаверфордуэст» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Уэльса.

    Команда заняла третье место в группе чемпионского раунда национального первенства, после чего выиграла плей-офф за выход в еврокубок благодаря победе над «Карнарвоном» (3:1).

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб потерпел поражение от нынешнего соперника со счетом 1:2, поэтому ему нужно побеждать в ответном поединке.

    Ранее коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив на выездном поле сыграл вничью с «Кармартен Таун» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Хаверфордуэст» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма говорит о плохих шансах гостей на успех, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Бен Амун — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.

    «Флориана»

    Турнирное положение: «Флориана» получила возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Мальты.

    Команда финишировала третьей во втором этапе местной Премьер-лиги, после чего в стыковых поединках смогла завоевать бронзовые медали.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 2:1, поэтому тепер ему можно даже сыграть вничью.

    Перед этим в полуфинале Кубка Мальты коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Биркиркары» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Флориана» выиграла только дважды при одном поражении.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор чужого поля.

    Гонсало Гамарра и Джейк Грек — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Хаверфордуэста» забивали больше 3,5 голов

    • в двух последних матчах «Флорианы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Флорианы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.95, победа «Хаверфордуэста» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в двух последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их очном поединке недельной давности.

    Между тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Хаверфордуэста».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хаверфордуэст — Флориана?

    Матч Хаверфордуэст — Флориана состоится 17 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хаверфордуэст — Флориана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хаверфордуэст — Флориана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хаверфордуэст — Флориана?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хаверфордуэст — Флориана?

    Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.95, победа «Хаверфордуэста» — в 3.25.

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