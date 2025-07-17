Хаверфордуэст — Флориана. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

17 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хаверфордуэст» и «Флориана». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хаверфордуэст» — «Флориана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хаверфордуэст»

Турнирное положение: «Хаверфордуэст» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Уэльса.

Команда заняла третье место в группе чемпионского раунда национального первенства, после чего выиграла плей-офф за выход в еврокубок благодаря победе над «Карнарвоном» (3:1).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб потерпел поражение от нынешнего соперника со счетом 1:2, поэтому ему нужно побеждать в ответном поединке.

Ранее коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив на выездном поле сыграл вничью с «Кармартен Таун» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Хаверфордуэст» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей на успех, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Бен Амун — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.

«Флориана»

Турнирное положение: «Флориана» получила возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Мальты.

Команда финишировала третьей во втором этапе местной Премьер-лиги, после чего в стыковых поединках смогла завоевать бронзовые медали.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 2:1, поэтому тепер ему можно даже сыграть вничью.

Перед этим в полуфинале Кубка Мальты коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Биркиркары» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Флориана» выиграла только дважды при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор чужого поля.

Гонсало Гамарра и Джейк Грек — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Хаверфордуэста» забивали больше 3,5 голов

в двух последних матчах «Флорианы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Флорианы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.95, победа «Хаверфордуэста» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в двух последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их очном поединке недельной давности.

Между тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Хаверфордуэста».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50