Хаверфордуэст — Флориана. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Хаверфордуэст Каунти
Флориана
«Хаверфордуэст»
Турнирное положение: «Хаверфордуэст» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Уэльса.
Команда заняла третье место в группе чемпионского раунда национального первенства, после чего выиграла плей-офф за выход в еврокубок благодаря победе над «Карнарвоном» (3:1).
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб потерпел поражение от нынешнего соперника со счетом 1:2, поэтому ему нужно побеждать в ответном поединке.
Ранее коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив на выездном поле сыграл вничью с «Кармартен Таун» (1:1).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Хаверфордуэст» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей на успех, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Бен Амун — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.
«Флориана»
Турнирное положение: «Флориана» получила возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Мальты.
Команда финишировала третьей во втором этапе местной Премьер-лиги, после чего в стыковых поединках смогла завоевать бронзовые медали.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 2:1, поэтому тепер ему можно даже сыграть вничью.
Перед этим в полуфинале Кубка Мальты коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Биркиркары» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Флориана» выиграла только дважды при одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор чужого поля.
Гонсало Гамарра и Джейк Грек — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Хаверфордуэста» забивали больше 3,5 голов
- в двух последних матчах «Флорианы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Флорианы» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флориана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.95, победа «Хаверфордуэста» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в двух последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их очном поединке недельной давности.
Между тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Хаверфордуэста».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50