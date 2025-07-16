Норвегия (ж) — Италия (ж). Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 16 июля 2025 года

Норвегия (ж)
Турнирное положение: Норвежки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.
При этом Норвегия (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Норвежки переиграли исландок (4:3).
До того команда нанесла поражение финнкам (2:1). Да и поединок со швейцарками завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Норвегия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежки имеют проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 5 мячей в 3 турах группового этапа.
Причем Норвегия (ж) традиционно удачно противостоит итальянкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.
Италия (ж)
Турнирное положение: Итальянки со скрипом пролезли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.
Причем Италия (ж) в трех турах группового этапа набрала 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Итальянки по всем статьям уступили испанкам (1:3).
До того команда подписала мировую с португалками (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла бельгиек.
При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Итальянки нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
При этом Италия (ж) не проигрывает норвежкам уже 17 лет. Да и настрой на битву со скандинавками у команды будет максимальным.
Команда слабовато действует в плане реализации. Итальянки сподобились отличиться всего 3 забитыми мячами в трех матчах турнира.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается поднатореть в плане реализации, да и норвежки пропускают частенько.
Статистика для ставок
- Итальянки не побеждали в 2 своих последних матчах
- Норвежки победили в 3 последних поединках
- Италия (ж) в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.30Спортинг — Селтик: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
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Прогноз: Итальянки не боятся норвежек, так что они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Норвежки имеют сложности в плане надежности своих тылов, однако вполне преуспевают в плане реализации.
Ставка: Ничья за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25