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    Норвегия (ж) — Италия (ж). Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 16 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия (ж) — Италия (ж)
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    Женская сборная Италии
    16 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Норвегия (ж) и Италия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Норвегия (ж)

    Турнирное положение: Норвежки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

    При этом Норвегия (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 8 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Норвежки переиграли исландок (4:3).

    До того команда нанесла поражение финнкам (2:1). Да и поединок со швейцарками завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Норвегия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Норвежки имеют проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 5 мячей в 3 турах группового этапа.

    Причем Норвегия (ж) традиционно удачно противостоит итальянкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.

    Италия (ж)

    Турнирное положение: Итальянки со скрипом пролезли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

    Причем Италия (ж) в трех турах группового этапа набрала 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Итальянки по всем статьям уступили испанкам (1:3).

    До того команда подписала мировую с португалками (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла бельгиек.

    При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Итальянки нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом Италия (ж) не проигрывает норвежкам уже 17 лет. Да и настрой на битву со скандинавками у команды будет максимальным.

    Команда слабовато действует в плане реализации. Итальянки сподобились отличиться всего 3 забитыми мячами в трех матчах турнира.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается поднатореть в плане реализации, да и норвежки пропускают частенько.

    Статистика для ставок

    • Итальянки не побеждали в 2 своих последних матчах

    • Норвежки победили в 3 последних поединках

    • Италия (ж) в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: Итальянки не боятся норвежек, так что они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Норвежки имеют сложности в плане надежности своих тылов, однако вполне преуспевают в плане реализации.

    Ставка: Ничья за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норвегия (ж) — Италия (ж)?

    Матч Норвегия (ж) — Италия (ж) состоится 16 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норвегия (ж) — Италия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия (ж) — Италия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норвегия (ж) — Италия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставка за 3.25, статистика, коэффициенты матча 16.07.202522:00. Ставим на паритет в основное время!
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