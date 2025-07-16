Норвегия (ж) — Италия (ж). Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 16 июля 2025 года

16 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Норвегия (ж) и Италия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норвегия (ж)

Турнирное положение: Норвежки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

При этом Норвегия (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Норвежки переиграли исландок (4:3).

До того команда нанесла поражение финнкам (2:1). Да и поединок со швейцарками завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Норвегия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Норвежки имеют проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 5 мячей в 3 турах группового этапа.

Причем Норвегия (ж) традиционно удачно противостоит итальянкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна поднатореть в плане реализации.

Италия (ж)

Турнирное положение: Итальянки со скрипом пролезли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем Италия (ж) в трех турах группового этапа набрала 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Итальянки по всем статьям уступили испанкам (1:3).

До того команда подписала мировую с португалками (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла бельгиек.

При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Итальянки нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом Италия (ж) не проигрывает норвежкам уже 17 лет. Да и настрой на битву со скандинавками у команды будет максимальным.

Команда слабовато действует в плане реализации. Итальянки сподобились отличиться всего 3 забитыми мячами в трех матчах турнира.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается поднатореть в плане реализации, да и норвежки пропускают частенько.

Статистика для ставок

Итальянки не побеждали в 2 своих последних матчах

Норвежки победили в 3 последних поединках

Италия (ж) в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Итальянки не боятся норвежек, так что они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Норвежки имеют сложности в плане надежности своих тылов, однако вполне преуспевают в плане реализации.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25