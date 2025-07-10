Тре Фиори — Пюник. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Тре Фиори
Пюник
«Тре Фиори»
Турнирная таблица: «Тре Фиори» завершил чемпионат Сан-Марино на третьем месте, набрав 56 очков.
Последние матчи: В последнем матче на внутренней арене участник Лиги конференций потерпел фиаско в матче против «Виртуса» (0:1).
Тре Фиори — Пюник: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Тре Фиори» не может выиграть на протяжении трёх матчей, сыграв одну игру вничью и проиграв две встречи.
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» финишировали на 4 место в чемпионате Армении сезона 2024/2025.
Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Пюник» сыграл две товарищеские игры, выиграв у «Гареджи» (2:0) и проиграв «Самгурали» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах ереванская команда одержала две победы и потерпела три поражения.
Статистика для ставок
- «Тре Фиори» финишировал на 3 месте в чемпионате Сан-Марино
- «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении
- «Тре Фиори» и «Пюник» ранее не встречались в еврокубках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Тре Фиори» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: Клуб из Еревана не должен встретиться с проблемой в игре против сан-маринцев. «Пюник» таких соперников преодолевает без проблем, ставим на уверенную победу команды из Армении.
Ставка: Фора «Пюника» (-2) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.