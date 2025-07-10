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    «Пюник» добьётся победы на выезде?

    Тре Фиори — Пюник. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тре Фиори» — «Пюник»
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    «Пюник»
    «Тре Фиори» из Сан-Марино дома сыграет против «Пюника» из Армении в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тре Фиори» — «Пюник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Тре Фиори

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Тре Фиори 22:00 Пюник

    Пюник

  • Ереван
    •

    «Тре Фиори»

    Турнирная таблица: «Тре Фиори» завершил чемпионат Сан-Марино на третьем месте, набрав 56 очков.

    Последние матчи: В последнем матче на внутренней арене участник Лиги конференций потерпел фиаско в матче против «Виртуса» (0:1).

    Тре Фиори — Пюник: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Тре Фиори» не может выиграть на протяжении трёх матчей, сыграв одну игру вничью и проиграв две встречи.

    «Пюник»

    Турнирная таблица: «Пюник» финишировали на 4 место в чемпионате Армении сезона 2024/2025.

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    • Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Пюник» сыграл две товарищеские игры, выиграв у «Гареджи» (2:0) и проиграв «Самгурали» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах ереванская команда одержала две победы и потерпела три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Тре Фиори» финишировал на 3 месте в чемпионате Сан-Марино

    • «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении

    • «Тре Фиори» и «Пюник» ранее не встречались в еврокубках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Тре Фиори» — в 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Клуб из Еревана не должен встретиться с проблемой в игре против сан-маринцев. «Пюник» таких соперников преодолевает без проблем, ставим на уверенную победу команды из Армении.

    Ставка: Фора «Пюника» (-2) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тре Фиори — Пюник?

    Матч Тре Фиори — Пюник состоится 10 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тре Фиори — Пюник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Пюника» (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тре Фиори — Пюник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Пюника» (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тре Фиори — Пюник?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тре Фиори — Пюник?

    Коэффициенты букмекеров: : «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Тре Фиори» — в 12.00.

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