Тре Фиори — Пюник. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Тре Фиори» из Сан-Марино дома сыграет против «Пюника» из Армении в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тре Фиори» — «Пюник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тре Фиори»

Турнирная таблица: «Тре Фиори» завершил чемпионат Сан-Марино на третьем месте, набрав 56 очков.

Последние матчи: В последнем матче на внутренней арене участник Лиги конференций потерпел фиаско в матче против «Виртуса» (0:1).

Тре Фиори — Пюник: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 10.005.601.23Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Тре Фиори» не может выиграть на протяжении трёх матчей, сыграв одну игру вничью и проиграв две встречи.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» финишировали на 4 место в чемпионате Армении сезона 2024/2025.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Пюник» сыграл две товарищеские игры, выиграв у «Гареджи» (2:0) и проиграв «Самгурали» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах ереванская команда одержала две победы и потерпела три поражения.

Статистика для ставок

«Тре Фиори» финишировал на 3 месте в чемпионате Сан-Марино

«Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении

«Тре Фиори» и «Пюник» ранее не встречались в еврокубках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа «Тре Фиори» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Клуб из Еревана не должен встретиться с проблемой в игре против сан-маринцев. «Пюник» таких соперников преодолевает без проблем, ставим на уверенную победу команды из Армении.

Ставка: Фора «Пюника» (-2) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.