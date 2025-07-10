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    Добьются ли «Ордабасы» положительного результата?

    Торпедо Кутаиси — Ордабасы. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» Кутаиси — «Ордабасы»
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    «Дифферданж» — «Ордабасы»
    «Торпедо» Кутаиси дома сыграет против «Ордабасы» из Казахстана в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Торпедо Кутаиси

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Торпедо Кутаиси 19:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Торпедо»

    Турнирная таблица: Команда из Кутаиси финишировала на втором месте чемпионата Грузии, набрав 70 очков, отстав от «Иберии» на 5 баллов. В нынешнем розыгрыше первенства «Торпедо» пока идёт на пятой строчку, аккумулировав 27 баллов.

    Последние матчи: В 18 туре чемпионата Грузии «Торпедо» с минимальным счётом выиграл у «Иберии» (1:0).

    Торпедо Кутаиси — Ордабасы: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Грузинскому коллективу удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее «Торпедо» проиграло клубам «Спраери» (0:1), «Гареджи» (0:2) и «Динамо» Тбилиси (0:2).

    «Ордабасы»

    Турнирная таблица: «Ордабасы» финишировали на 4 место в чемпионате Казахстана сезона 2024. Таким образом экс-чемпион получил путёвку в квалификацию Лиги конференций.

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  • 07/07/2025

    • В сезоне-2025 «Ордабасы» занимают 7 строчкув чемпионате, набрав 20 пунктов, сыграв 14 матчей.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Ордабасы» сыграли вничью с клубом «Кызылжар» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах казахская команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» Кутаиси — серебряный призёр чемпионата Грузии

    • «Ордабасы» финишировал на 4 месте чемпионата Казахстана

    • В 2019 «Ордабасы» переиграли «Торпедо» в квалификации Лиги Европы (1:0 — победа дома, 2:0 — победа в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ордабасы» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.72.

    Прогноз: Нас ожидает интересная игра двух равных команд, в прошлом противостоянии «Ордабасы» дважды обыграл грузинов, но «Торпедо» в домашней игре могут дать бой сопернику. Мы рискнём и поставим на то, что команда из Казахстана не проиграет.

    Ставка: «Ордабасы» не проиграет с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо Кутаиси — Ордабасы?

    Матч Торпедо Кутаиси — Ордабасы состоится 10 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Ордабасы?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ордабасы» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо Кутаиси — Ордабасы?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ордабасы» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо Кутаиси — Ордабасы?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо Кутаиси — Ордабасы?

    Коэффициенты букмекеров: : «Торпедо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ордабасы» — в 3.70.

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    Торпедо Кутаиси — Ордабасы: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 10.07.202519:00. Добьются ли «Ордабасы» положительного результата?
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