Торпедо Кутаиси — Ордабасы. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Торпедо» Кутаиси дома сыграет против «Ордабасы» из Казахстана в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Кутаиси — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирная таблица: Команда из Кутаиси финишировала на втором месте чемпионата Грузии, набрав 70 очков, отстав от «Иберии» на 5 баллов. В нынешнем розыгрыше первенства «Торпедо» пока идёт на пятой строчку, аккумулировав 27 баллов.

Последние матчи: В 18 туре чемпионата Грузии «Торпедо» с минимальным счётом выиграл у «Иберии» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Грузинскому коллективу удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее «Торпедо» проиграло клубам «Спраери» (0:1), «Гареджи» (0:2) и «Динамо» Тбилиси (0:2).

«Ордабасы»

Турнирная таблица: «Ордабасы» финишировали на 4 место в чемпионате Казахстана сезона 2024. Таким образом экс-чемпион получил путёвку в квалификацию Лиги конференций.

В сезоне-2025 «Ордабасы» занимают 7 строчкув чемпионате, набрав 20 пунктов, сыграв 14 матчей.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Ордабасы» сыграли вничью с клубом «Кызылжар» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах казахская команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Торпедо» Кутаиси — серебряный призёр чемпионата Грузии

«Ордабасы» финишировал на 4 месте чемпионата Казахстана

В 2019 «Ордабасы» переиграли «Торпедо» в квалификации Лиги Европы (1:0 — победа дома, 2:0 — победа в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ордабасы» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.72.

Прогноз: Нас ожидает интересная игра двух равных команд, в прошлом противостоянии «Ордабасы» дважды обыграл грузинов, но «Торпедо» в домашней игре могут дать бой сопернику. Мы рискнём и поставим на то, что команда из Казахстана не проиграет.

Ставка: «Ордабасы» не проиграет с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.