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    Забить получится у всех

    Филиппины — Таджикистан: прогноз на футбол со ставкой за 2.01

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на Сборная Таджикистана
    Прогноз и ставки на Филиппины — Таджикистан
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    Футбольный мяч
    10 июня во 2-м туре квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Филиппины и Таджикистан. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Филиппины — Таджикистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Филиппины

    Турнирное положение: Филиппинцы в квалификации Кубка Азии стартовали успешно. Команда нынче находится на 1 месте в своем квартете.

    При этом Филиппины намерены выиграть свою группу. Команда выглядит предпочтительнее остальных участников квартета.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Филиппинцы переиграли Мальдивы (4:1).

    При этом чуть ранее Филиппины были биты Таиландом (1:3). А вот первый поединок с Таиландом завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Филиппины добыли 3 победы. При этом игроки команды отличились 9 раз при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Филиппинцы сильны, однако стабильностью не блещут. Тем не менее, команда неплохо атакует.

    При всем при этом Филиппины традиционно успешно противостоит таджикам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Филиппинцы намерены закрепиться на первой строчке.

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Таджикистан победил в двух своих последних поединках. Причем обе виктории получились с разницей в один мяч.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Таджики переиграли Камбоджу (2:1).

    До того команда с минимальным счетом одолела Восточный Тимор. А вот чуть раньше она по всем статьям уступила Белоруссии (0:5).

    Вообще же, Таджикистан в 5 своих последних матчах добыл 4 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе таджики находятся на некотором подъеме. А вот голы даются команде чересчур натужно.

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    При этом Таджикистан имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Филиппинцев команда не может обыграть уже почти 7 лет. Да и в нынешней диспозиции таджики будут рады и ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Таджики постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Таджики победили в 2 своих последних поединках

    • Филиппинцы не пропускали в двух последних очных поединках с Таджикистаном

    • Филиппины пропускали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    И те, и другие явно не собираются отсиживаться в тылах, к тому же филиппинцы мотивированы закрепиться на вершине таблицы.

    Ставка: Обе забьют за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Филиппины — Таджикистан?

    Матч Филиппины — Таджикистан состоится 10 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Азии-2023.

    Прогноз: какой прогноз на матч Филиппины — Таджикистан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Филиппины — Таджикистан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Филиппины — Таджикистан?

    Смотреть матч турнира Кубок Азии-2023 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Филиппины — Таджикистан?

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.44.

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