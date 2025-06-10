Филиппины — Таджикистан: прогноз на футбол со ставкой за 2.01

10 июня во 2-м туре квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Филиппины и Таджикистан. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Филиппины — Таджикистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Филиппины

Турнирное положение: Филиппинцы в квалификации Кубка Азии стартовали успешно. Команда нынче находится на 1 месте в своем квартете.

При этом Филиппины намерены выиграть свою группу. Команда выглядит предпочтительнее остальных участников квартета.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Филиппинцы переиграли Мальдивы (4:1).

При этом чуть ранее Филиппины были биты Таиландом (1:3). А вот первый поединок с Таиландом завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Филиппины добыли 3 победы. При этом игроки команды отличились 9 раз при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Филиппинцы сильны, однако стабильностью не блещут. Тем не менее, команда неплохо атакует.

При всем при этом Филиппины традиционно успешно противостоит таджикам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Филиппинцы намерены закрепиться на первой строчке.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Таджикистан победил в двух своих последних поединках. Причем обе виктории получились с разницей в один мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Таджики переиграли Камбоджу (2:1).

До того команда с минимальным счетом одолела Восточный Тимор. А вот чуть раньше она по всем статьям уступила Белоруссии (0:5).

Вообще же, Таджикистан в 5 своих последних матчах добыл 4 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе таджики находятся на некотором подъеме. А вот голы даются команде чересчур натужно.

При этом Таджикистан имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Филиппинцев команда не может обыграть уже почти 7 лет. Да и в нынешней диспозиции таджики будут рады и ничьей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Таджики постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Таджики победили в 2 своих последних поединках

Филиппинцы не пропускали в двух последних очных поединках с Таджикистаном

Филиппины пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

И те, и другие явно не собираются отсиживаться в тылах, к тому же филиппинцы мотивированы закрепиться на вершине таблицы.

Ставка: Обе забьют за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01