Сеара — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2025 года

2 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сеара»

Турнирное положение: «Сеара» продуктивно стартовала в чемпионате. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Сеара» в 9 матчах добыла 15 зачетных баллов. А вот отличилась команда 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Палмейрасу».

До того команда не смогла одолеть «Сантос» (0:0). Зато поединок с «Виторией» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сеара» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сеара» крайне нестабильна. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Сеара» традиционно сложно противостоит «Атлетико Минейро». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается закрепиться в группе лидеров.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» посредственно стартовал в чемпионате. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико Минейро» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» не смог одолеть «Сьенсиано» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Маринге» (4:0).

При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Атлетико Минейро» не проигрывает уже 6 матчей кряду. Да и отставание от топ-6 нынче минимальное.

При этом «Атлетико Минейро» в трех последних очных поединках не проигрывал «Сеаре». Да и подбор игроков у команды весьма приличный.

В плане надежности тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атлетико Минейро» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.

Статистика для ставок

«Сеара» в среднем пропускает реже гола за матч

«Атлетико Минейро» не проигрывает 6 матчей кряду

И те, и другие в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: «Атлетико Минейро» явно способен прибавить во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости бьются за высокие места, к тому же мотивированы продлить свой беспроигрышный сериал.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.10