Сеара — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2025 года

Сеара
Атлетико Минейро
«Сеара»
Турнирное положение: «Сеара» продуктивно стартовала в чемпионате. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Сеара» в 9 матчах добыла 15 зачетных баллов. А вот отличилась команда 11 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Палмейрасу».
До того команда не смогла одолеть «Сантос» (0:0). Зато поединок с «Виторией» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сеара» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сеара» крайне нестабильна. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Сеара» традиционно сложно противостоит «Атлетико Минейро». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается закрепиться в группе лидеров.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» посредственно стартовал в чемпионате. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико Минейро» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» не смог одолеть «Сьенсиано» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Маринге» (4:0).
При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико Минейро» не проигрывает уже 6 матчей кряду. Да и отставание от топ-6 нынче минимальное.
При этом «Атлетико Минейро» в трех последних очных поединках не проигрывал «Сеаре». Да и подбор игроков у команды весьма приличный.
В плане надежности тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атлетико Минейро» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.
Статистика для ставок
- «Сеара» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Атлетико Минейро» не проигрывает 6 матчей кряду
- И те, и другие в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.
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Прогноз: «Атлетико Минейро» явно способен прибавить во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости бьются за высокие места, к тому же мотивированы продлить свой беспроигрышный сериал.
Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.10