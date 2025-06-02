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    «Атлетико Минейро» расправится с «Сеарой»

    Сеара — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Атлетико Минейро»
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    2 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2025 года

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •  Сеара 00:30 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Сеара» продуктивно стартовала в чемпионате. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сеара» в 9 матчах добыла 15 зачетных баллов. А вот отличилась команда 11 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Палмейрасу».

    До того команда не смогла одолеть «Сантос» (0:0). Зато поединок с «Виторией» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сеара» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сеара» крайне нестабильна. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Сеара» традиционно сложно противостоит «Атлетико Минейро». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается закрепиться в группе лидеров.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» посредственно стартовал в чемпионате. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико Минейро» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» не смог одолеть «Сьенсиано» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Маринге» (4:0).

    При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» не проигрывает уже 6 матчей кряду. Да и отставание от топ-6 нынче минимальное.

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    При этом «Атлетико Минейро» в трех последних очных поединках не проигрывал «Сеаре». Да и подбор игроков у команды весьма приличный.

    В плане надежности тылов у команды относительный порядок. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атлетико Минейро» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Сеара» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Атлетико Минейро» не проигрывает 6 матчей кряду

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: «Атлетико Минейро» явно способен прибавить во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости бьются за высокие места, к тому же мотивированы продлить свой беспроигрышный сериал.

    Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сеара — Атлетико Минейро?

    Матч Сеара — Атлетико Минейро состоится 02 июня 2025 года в 00:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сеара — Атлетико Минейро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сеара — Атлетико Минейро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сеара — Атлетико Минейро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сеара — Атлетико Минейро?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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