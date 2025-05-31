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    «Сан-Хосе Эрткуйэкс» вновь победит?

    Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс: прогноз на матч регулярного чемпионата МЛС по футболу, ставка на матч за 3.25

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    31 мая в матче регулярного чемпионата МЛС сыграют «Сент-Луис Сити» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 31 Мая 2025 года

    Сент-Луис Сити

  • США. Кубок
    •  Сент-Луис Сити 21:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: команда из города Сент-Луис штата Миссури пока что выступает крайне плохо

    В настоящий момент «Сити» располагается на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 11 очков.

    Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс: коэффициенты букмекеров

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    «Красные» смогли забить за 16 матчей всего 11 мячей, а пропустили 20.

    Последние матчи: в прошлых турах «Сент-Луис Сити» проиграл «Колорадо Рэпидс» (0:1) и «Миннесоте» (0:3).

    Также подопечные Улофа Мельберга покинули Кубок США, уступив той же «Миннесоте» (2:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последняя победа была добыта 8 мая в матче с «Юнион Омаха» (2:0) в Кубке США.

    Не сыграют: травмированы Энри Кесслер, Альфредо Моралес, Йоаким Нильссон и Томас Тотланд.

    Состояние команды: пока что «Сент-Луис Сити» не претендует на место в плей-офф и уже отстал от девятки сильнейших на добротные 11 очков.

    В прошлом сезоне «Сент-Луис Сити» также не прошел в плей-офф, заняв 12-е место в Западной конференции и 24-е в общем зачете. Ситуация в команде не сильно изменилась.

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: коллектив из города Сан-Хосе штата Калифорния пока что выступает средне, но заходит в плей-офф.

    «Эрткуэйкс» смог набрать на данный момент 22 очка и располагается на седьмом месте в таблице.

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    • За 16 матчей калифорнийцы смогли забить 33 (больше всех в дивизионе) мяча, а пропустили 26.

    Последние матчи: в прошлых турах «черно-синие» победили «Лос-Анджелес Гэлэкси» (1:0) и сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (3:3).

    До этого же калифорнийский коллектив прошел «Портленд Тимберс» (1:0) в Кубке США.

    До этого «Сан-Хосе Эрткуэйкс» поделил очки с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0) и «Интер Майами» (3:3).

    Не сыграют: в лазарете находятся Кристиан Аранго, Ноэль Бак, Даниэль и Нико Цакирис.

    Состояние команды: подопечные Брюса Арены отлично начали сезон. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» много забивает и показывает качественный футбол, являясь претендентом на плей-офф.

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    В прошлом сезоне «Сан-Хосе Эрткуэйкс» стал только 14-м в Западной конференции и 29-м в сезоне, поэтому прогресс у команды прям на лицо.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис Сити» выиграл только 1 из последних 13 матчей

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не проигрывает на протяжении 8 матчей

    • В последней очной игре «Сан-Хосе Эрткуэйкс» обыграл «Сент-Луис Сити» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — в 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» набрал отличный ход, а вот у «Сент-Луис Сити» спад, поэтому гости вполне могут победить.

    Ставка: победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» за 3.25.

    Прогноз: обе команды забивные, поэтому можем увидеть много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс?

    Матч Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс состоится 31 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Сан-Хосе Эрткуэйкс.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Сан-Хосе Эрткуэйкс» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс?

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — в 3.25.

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    Сент-Луис Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс: прогноз и ставка за 3.25, статистика, коэффициенты матча 31.05.202521:30. «Сан-Хосе Эрткуйэкс» вновь победит?
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