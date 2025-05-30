Антальяспор — Трабзонспор: прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции по футболу, ставка на матч за 2.50

Антальяспор
Трабзонспор
«Антальяспор»
Турнирное положение: команда из Антальи уже обезопасила себя от вылета и ни за что не борется в текущем сезоне.
В настоящий момент «скорпионы» имеют в своем активе 44 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.
Антальяспор — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров
«Бело-красные» смогли всего 36 раз поразить ворота соперника и целых 60 пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах антальский коллектив проиграл «Эюспору» (1:2) и сыграл вничью с «Газиантепом» (0:0).
До этого же «Антальяспор» уступил «Кайсериспору» (1:3) и выиграл у «Коньяспора» (1:0).
Перед этим же подопечные Александро де Соузы проиграли «Сивасспору» (0:2) и поделили очки с «Бодрумспором» (0:0).
Не сыграют: травмированы Эрдоган Ешилюрт, Сандер ван де Стрек и Эмре Узун.
Состояние команды: в этом сезоне «Антальяспор» выступает крайне нестабильно, поэтому и такой результат. Однако главную задачу по сохранению прописки в элите турецкого футбола команда выполнила.
В прошлом сезоне «Антальяспор» был десятым, а в этом получился небольшой регресс.
«Трабзонспор»
Турнирное положение: коллектив из Трабзона тоже просто доигрывает текущий сезон.
«Бордово-синие» сейчас имеют в своем активе 48 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
За 35 туров трабзонская команда смогла забить 56 мячей, а 45 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «черноморские штормы» сыграли вничью с «Самсунспором» (2:2) и «Бодрумспором» (1:1).
До этого же трабзонцы проиграли «Галатасараю» (0:3) в финале Кубка Турции.
Перед этим «Трабзонспор» также уступил «Галатасараю» (0:2) и поделил очки с «Касымпашей» (1:1) в чемпионате.
Не сыграют: травмированы Арсений Батагов, Чихан Чанак, Онуралп Севиккан, Енис Дестан и Хюсейн Тюркмен.
Состояние команды: подопечные Фатиха Текке достаточно неплохо провели сезон, но до еврокубков добраться не смогли. Также «Трабзонспор»уступил в финале Кубка Турции, поэтому остался без трофеев.
У «Трабзонспора» также имеется регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда команда была третьей.
Статистика для ставок
- «Трабзонспор» не может победить на протяжении 5 матчей
- «Антальяспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- В последней очной игре «Трабзонспор» разгромил «Антальяспор» со счетом 5:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Антальяспора» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
- 1.92Реймс — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.12Галатасарай — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 1.86Касымпаша — Гёзтепе: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: командам уже особо ничего не надо, поэтому составы предугадать сложно. Соперники могут сыграть результативно в этой игре.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.50.
Прогноз: соперники могут экспериментировать, поэтому не исключено, что увидим результативную ничью.
Ставка: ничья за 3.60.