Антальяспор — Трабзонспор: прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции по футболу, ставка на матч за 2.50

30 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги сыграют «Антальяспор» и «Трабзонспор». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Трабзонспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Антальяспор»

Турнирное положение: команда из Антальи уже обезопасила себя от вылета и ни за что не борется в текущем сезоне.

В настоящий момент «скорпионы» имеют в своем активе 44 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.

«Бело-красные» смогли всего 36 раз поразить ворота соперника и целых 60 пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах антальский коллектив проиграл «Эюспору» (1:2) и сыграл вничью с «Газиантепом» (0:0).

До этого же «Антальяспор» уступил «Кайсериспору» (1:3) и выиграл у «Коньяспора» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же подопечные Александро де Соузы проиграли «Сивасспору» (0:2) и поделили очки с «Бодрумспором» (0:0).

Не сыграют: травмированы Эрдоган Ешилюрт, Сандер ван де Стрек и Эмре Узун.

Состояние команды: в этом сезоне «Антальяспор» выступает крайне нестабильно, поэтому и такой результат. Однако главную задачу по сохранению прописки в элите турецкого футбола команда выполнила.

В прошлом сезоне «Антальяспор» был десятым, а в этом получился небольшой регресс.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: коллектив из Трабзона тоже просто доигрывает текущий сезон.

«Бордово-синие» сейчас имеют в своем активе 48 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

За 35 туров трабзонская команда смогла забить 56 мячей, а 45 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «черноморские штормы» сыграли вничью с «Самсунспором» (2:2) и «Бодрумспором» (1:1).

До этого же трабзонцы проиграли «Галатасараю» (0:3) в финале Кубка Турции.

Перед этим «Трабзонспор» также уступил «Галатасараю» (0:2) и поделил очки с «Касымпашей» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы Арсений Батагов, Чихан Чанак, Онуралп Севиккан, Енис Дестан и Хюсейн Тюркмен.

Состояние команды: подопечные Фатиха Текке достаточно неплохо провели сезон, но до еврокубков добраться не смогли. Также «Трабзонспор»уступил в финале Кубка Турции, поэтому остался без трофеев.

У «Трабзонспора» также имеется регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда команда была третьей.

Статистика для ставок

«Трабзонспор» не может победить на протяжении 5 матчей

«Антальяспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей

В последней очной игре «Трабзонспор» разгромил «Антальяспор» со счетом 5:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Антальяспора» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: командам уже особо ничего не надо, поэтому составы предугадать сложно. Соперники могут сыграть результативно в этой игре.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.50.

Прогноз: соперники могут экспериментировать, поэтому не исключено, что увидим результативную ничью.

Ставка: ничья за 3.60.