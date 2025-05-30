ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ Генрих МхитарянОбманчивый критерий. Мхитарян и Витинья доказали, что неудачи в АПЛ не делают тебя плохим игроком Мозес ИтаумаОт него в восторге даже Усик. Мозес Итаума — восходящая звезда мирового бокса
  • 16:50
    • Кудерметова разгромила Крейчикову и сыграет с Александровой на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Ждем результативный футбол

    Антальяспор — Трабзонспор: прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции по футболу, ставка на матч за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трабзонспор»
    30 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги сыграют «Антальяспор» и «Трабзонспор». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Трабзонспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 30 Мая 2025 года

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: команда из Антальи уже обезопасила себя от вылета и ни за что не борется в текущем сезоне.

    В настоящий момент «скорпионы» имеют в своем активе 44 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.

    Антальяспор — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров

    «Бело-красные» смогли всего 36 раз поразить ворота соперника и целых 60 пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах антальский коллектив проиграл «Эюспору» (1:2) и сыграл вничью с «Газиантепом» (0:0).

    До этого же «Антальяспор» уступил «Кайсериспору» (1:3) и выиграл у «Коньяспора» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же подопечные Александро де Соузы проиграли «Сивасспору» (0:2) и поделили очки с «Бодрумспором» (0:0).

    Не сыграют: травмированы Эрдоган Ешилюрт, Сандер ван де Стрек и Эмре Узун.

    Состояние команды: в этом сезоне «Антальяспор» выступает крайне нестабильно, поэтому и такой результат. Однако главную задачу по сохранению прописки в элите турецкого футбола команда выполнила.

    В прошлом сезоне «Антальяспор» был десятым, а в этом получился небольшой регресс.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: коллектив из Трабзона тоже просто доигрывает текущий сезон.

    «Бордово-синие» сейчас имеют в своем активе 48 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

  • Трансферный дайджест. 20 — 26 мая
  • Сперцян отправится покорять Европу, Вирц в шаге от «Ливерпуля», Хейлунн грустит по Серии А
  • 26/05/2025

    • За 35 туров трабзонская команда смогла забить 56 мячей, а 45 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «черноморские штормы» сыграли вничью с «Самсунспором» (2:2) и «Бодрумспором» (1:1).

    До этого же трабзонцы проиграли «Галатасараю» (0:3) в финале Кубка Турции.

    Перед этим «Трабзонспор» также уступил «Галатасараю» (0:2) и поделил очки с «Касымпашей» (1:1) в чемпионате.

    Не сыграют: травмированы Арсений Батагов, Чихан Чанак, Онуралп Севиккан, Енис Дестан и Хюсейн Тюркмен.

    Состояние команды: подопечные Фатиха Текке достаточно неплохо провели сезон, но до еврокубков добраться не смогли. Также «Трабзонспор»уступил в финале Кубка Турции, поэтому остался без трофеев.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    У «Трабзонспора» также имеется регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда команда была третьей.

    Статистика для ставок

    • «Трабзонспор» не может победить на протяжении 5 матчей

    • «Антальяспор» выиграл только 1 из последних 6 матчей

    • В последней очной игре «Трабзонспор» разгромил «Антальяспор» со счетом 5:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Антальяспора» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: командам уже особо ничего не надо, поэтому составы предугадать сложно. Соперники могут сыграть результативно в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.50.

    Прогноз: соперники могут экспериментировать, поэтому не исключено, что увидим результативную ничью.

    Ставка: ничья за 3.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Антальяспор — Трабзонспор?

    Матч Антальяспор — Трабзонспор состоится 30 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Антальяспор — Трабзонспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Антальяспор — Трабзонспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Антальяспор — Трабзонспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Антальяспор — Трабзонспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Антальяспора» — в 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Фирнли — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Касаткина — Жанжан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Паркс — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Азаренко — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЛАСК — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Антверпен — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монфис — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Антальяспор — Трабзонспор: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 30.05.202520:00. Ждем результативный футбол
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры