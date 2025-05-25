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    Удержится ли «Эмполи» в Серии A?

    Эмполи — Верона. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

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    Лоренцо Коломбо
    25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Верона». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Эмполи» по дополнительным показателям отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

    Эмполи — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» переиграли «Монцу» (3:1).

    До того команда с боем одолела «Парму» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Лацио».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эмполи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Юсеф Малех, Пьетро Пеллегри — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Эмполи» нынче находится на подъеме. Команда победила в двух своих последних матчах.

    Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» победил 1 раз при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 32 мяча в нынешнем чемпионате.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Мастифы» еще не обеспечили себе место в элите на грядущий сезон. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Верона» на 3 очка опережает опасную зону. При этом забила команда лишь 32 мяча в 37 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Верона» подписала мировую с «Комо» (1:1).

    До того команда не сумела одолеть скромный «Лечче» (1:1). А вот поединок с «Интером» турнирных баллов не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыл две ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Веронцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждает уже больше двух месяцев.

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    При этом «Верона» имеет крайне ненадежные тылы. Команда пропустила 65 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.

    Веронцев в последнем туре вполне устроит и ничья. «Мастифы» способны прибавить в плане реализации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. К тому же «мастифы» традиционно успешно противостоят «Эмполи».

    Статистика для ставок

    • «Эмполи» победил в 2 последних матчах

    • «Верона» не побеждает уже больше двух месяцев

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.49 и 1.63.

    Прогноз: «Эмполи» нынче выглядит монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    «Эмполи» в последних матчах заметно прибавил, к тому же оппонент давно не знает вкуса побед.

    Ставка: Победа «Эмполи» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эмполи — Верона?

    Матч Эмполи — Верона состоится 25 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эмполи — Верона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эмполи — Верона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эмполи — Верона?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эмполи — Верона?

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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    Эмполи — Верона: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 25.05.202521:45. Удержится ли «Эмполи» в Серии A?
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