Эмполи — Верона. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

Эмполи
Верона
«Эмполи»
Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.
При этом «Эмполи» по дополнительным показателям отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.
Эмполи — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» переиграли «Монцу» (3:1).
До того команда с боем одолела «Парму» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Лацио».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эмполи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Юсеф Малех, Пьетро Пеллегри — травмированы.
Состояние команды: «Эмполи» нынче находится на подъеме. Команда победила в двух своих последних матчах.
Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» победил 1 раз при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 32 мяча в нынешнем чемпионате.
«Верона»
Турнирное положение: «Мастифы» еще не обеспечили себе место в элите на грядущий сезон. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Верона» на 3 очка опережает опасную зону. При этом забила команда лишь 32 мяча в 37 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Верона» подписала мировую с «Комо» (1:1).
До того команда не сумела одолеть скромный «Лечче» (1:1). А вот поединок с «Интером» турнирных баллов не принес (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыл две ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Веронцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждает уже больше двух месяцев.
При этом «Верона» имеет крайне ненадежные тылы. Команда пропустила 65 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.
Веронцев в последнем туре вполне устроит и ничья. «Мастифы» способны прибавить в плане реализации.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. К тому же «мастифы» традиционно успешно противостоят «Эмполи».
Статистика для ставок
- «Эмполи» победил в 2 последних матчах
- «Верона» не побеждает уже больше двух месяцев
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.49 и 1.63.
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Прогноз: «Эмполи» нынче выглядит монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.
«Эмполи» в последних матчах заметно прибавил, к тому же оппонент давно не знает вкуса побед.
Ставка: Победа «Эмполи» за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49