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    «Реал» проводит Анчелотти уверенной победой

    Реал — Реал Сосьедад: ставка за 2.06 и прогноз на матч Примеры

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    Лука Модрич («Реал»)
    24 мая в 38-м туре чемпионате Испании по футболу сыграют «Реал» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 17:15 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив уже знает свою итоговую позицию в текущем сезоне.

    «Сливочные» смогли набрать 81 очко и занимают вторую строчку в турнирной таблице испанской Примеры.

    Реал Мадрид — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    За 37 туром мадридцы смогли 76 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» смог переиграть «Мальорку» (2:1) и «Севилью» (2:0).

    До этого же команды из Мадрида проиграла «Барселоне» (3:4).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим столичный коллектив выиграл у «Сельты» (3:2), «Хетафе» (1:0) и «Атлетика» (1:0).

    Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Давид Алаба, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Дани Карвахаль, Брахим Диас, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Родриго и Винисиус Жуниор.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти уже точно будут вторыми и абсолютно ни за что не борются в последнем туре. «Реал» остался без трофеев в текущем сезоне.

    Уже известно, что Анчелотти точно покинет команду по окончании сезона, а новым тренером должен стать Хаби Алонсо. Грядут серьезные изменения в «Реале».

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна является середняком текущего сезона и уже тоже ни за что не борется.

    «Королевский» коллектив набрал 46 зачетных баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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    • Сан-Себастьянцы забили 55 мячей, а пропустили в свои ворота целых 44.

    Последние матчи: в прошлом туре «бело-голубые» смогли переиграть «Жирону» (3:2).

    До этого же сан-себастьянский коллектив проиграл «Сельте» (0:1) и «Атлетико» (0:4), а также сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0).

    Не сыграют: травмированы Наиф Агуэрд, Шеральдо Бекер и Орри Оскарссон.

    Состояние команды: для «Реал Сосьедада» сезон уже тоже по сути завершен. Его нельзя назвать успешным, ведь подопечные Иманоля Альгуасиля не смогли добыть трофей и не вышли в еврокубки.

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    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» был шестым, а в этом регресс команды очевиден.

    Статистика для ставок

    • «Реал» проиграл только 1 из последних 7 матчей Примеры

    • «Реал Сосьедад» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Реал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью со счетом 4:4

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.90, а победа «Реал Сосьедада» — в 6.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.55.

    Прогноз: «Реал», наверняка, захочет проводить Карло Анчелотти и должен добыть победу.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.06.

    Прогноз: поединок должен получиться результативным и зрелищным, поскольку команда особо ничего не надо.

    Ставка: тотал больще 3,5 за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал — Реал Сосьедад?

    Матч Реал — Реал Сосьедад состоится 24 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Реала с форой-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал — Реал Сосьедад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Реала с форой-1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Реал Сосьедад?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал — Реал Сосьедад?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.90, а победа «Реал Сосьедада» — в 6.40.

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    Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 24.05.202517:15. «Реал» проводит Анчелотти уверенной победой
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