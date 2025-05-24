Реал — Реал Сосьедад: ставка за 2.06 и прогноз на матч Примеры

24 мая в 38-м туре чемпионате Испании по футболу сыграют «Реал» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив уже знает свою итоговую позицию в текущем сезоне.

«Сливочные» смогли набрать 81 очко и занимают вторую строчку в турнирной таблице испанской Примеры.

За 37 туром мадридцы смогли 76 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» смог переиграть «Мальорку» (2:1) и «Севилью» (2:0).

До этого же команды из Мадрида проиграла «Барселоне» (3:4).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим столичный коллектив выиграл у «Сельты» (3:2), «Хетафе» (1:0) и «Атлетика» (1:0).

Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Давид Алаба, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Дани Карвахаль, Брахим Диас, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Родриго и Винисиус Жуниор.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти уже точно будут вторыми и абсолютно ни за что не борются в последнем туре. «Реал» остался без трофеев в текущем сезоне.

Уже известно, что Анчелотти точно покинет команду по окончании сезона, а новым тренером должен стать Хаби Алонсо. Грядут серьезные изменения в «Реале».

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна является середняком текущего сезона и уже тоже ни за что не борется.

«Королевский» коллектив набрал 46 зачетных баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сан-Себастьянцы забили 55 мячей, а пропустили в свои ворота целых 44.

Последние матчи: в прошлом туре «бело-голубые» смогли переиграть «Жирону» (3:2).

До этого же сан-себастьянский коллектив проиграл «Сельте» (0:1) и «Атлетико» (0:4), а также сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0).

Не сыграют: травмированы Наиф Агуэрд, Шеральдо Бекер и Орри Оскарссон.

Состояние команды: для «Реал Сосьедада» сезон уже тоже по сути завершен. Его нельзя назвать успешным, ведь подопечные Иманоля Альгуасиля не смогли добыть трофей и не вышли в еврокубки.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» был шестым, а в этом регресс команды очевиден.

Статистика для ставок

«Реал» проиграл только 1 из последних 7 матчей Примеры

«Реал Сосьедад» выиграл только 1 из последних 7 матчей

в последней очной игре «Реал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью со счетом 4:4

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.90, а победа «Реал Сосьедада» — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Реал», наверняка, захочет проводить Карло Анчелотти и должен добыть победу.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.06.

Прогноз: поединок должен получиться результативным и зрелищным, поскольку команда особо ничего не надо.

Ставка: тотал больще 3,5 за 2.16.