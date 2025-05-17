Лилль — Реймс. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Реймс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» борются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Лилль» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-4. А вот забила команда 50 мячей в 33 поединках чемпионата Франции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Бресту» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Марселем» (1:1). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Анже» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Эдон Жегрова — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» обязаны обыгрывать борца за выживание.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Реймс» на 2 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Красно-белые» уступили «Сент-Этьену» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Ренна» (0:1). А вот поединок с «Монпелье» принес лишь паритет (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Кейто Накамура — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Реймс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 32 мяча в 33 матчах Лиги 1.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и шансы сохранить прописку в элите весьма предпочтительные.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается не дать развернуться атакующей линии «догов».

Статистика для ставок

«Реймс» в среднем забивает фактически гол за матч

«Доги» в среднем пропускают фактически гол за матч

В двух последних очных поединках «доги» обыграли «Реймс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Доги» сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно будут максимально активны в атаке.

«Лилль» способен поднатореть в плане реализации, к тому же оборонительные редуты «Реймса» явно небезгрешны.

Ставка: Фора «Лилля» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.75