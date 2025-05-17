Лилль — Реймс. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

Лилль
Реймс
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» борются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Лилль» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-4. А вот забила команда 50 мячей в 33 поединках чемпионата Франции.
Лилль — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Бресту» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Марселем» (1:1). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Анже» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Эдон Жегрова — травмирован.
Состояние команды: «Доги» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» обязаны обыгрывать борца за выживание.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Реймс» на 2 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Красно-белые» уступили «Сент-Этьену» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Ренна» (0:1). А вот поединок с «Монпелье» принес лишь паритет (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Кейто Накамура — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом «Реймс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 32 мяча в 33 матчах Лиги 1.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Да и шансы сохранить прописку в элите весьма предпочтительные.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается не дать развернуться атакующей линии «догов».
Статистика для ставок
- «Реймс» в среднем забивает фактически гол за матч
- «Доги» в среднем пропускают фактически гол за матч
- В двух последних очных поединках «доги» обыграли «Реймс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.15Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 2.40Астон Вилла — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: «Доги» сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно будут максимально активны в атаке.
«Лилль» способен поднатореть в плане реализации, к тому же оборонительные редуты «Реймса» явно небезгрешны.
Ставка: Фора «Лилля» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.75