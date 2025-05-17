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    Монегаски совершат блицкриг

    Ланс — Монако. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монако»
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    «Монако»
    17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 22:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже не борются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Ланс» набрал всего 49 очков в 33 матчах. А вот забила команда лишь 38 мячей в ворота соперников.

    Ланс — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» не смогли одолеть «Тулузу» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Осеру» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: М`бала Нзола — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» крепки, вот только не блещут стабильностью результатов. Команда утратила шансы на выход в еврокубки.

    Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 1 раз при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» постараются завершить сезон хотя бы в первой восьмерке.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски сражаются за вторую позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монако» на один зачетный балл отстает от «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Монегаски переиграли «Лион» (2:0).

    До того команда уверенно одолела «Сент-Этьен» (3:1). А вот поединок с «Гавром» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

    Состояние команды: Монегаски должны ждать осечки от марсельцев. Плюс команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Монако» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 63 мяча в 33 матчах Лиги 1.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и мотивация на отчетный поединок будет на высшем уровне.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс Мика Биерет наколотил 13 мячей в 16 матчах.

    Статистика для ставок

    • «Монако» победил в 2 своих последних матчах

    • «Кроваво-золотые» в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Монако» уже 2 года не проигрывает «Лансу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Монегаски сражаются за итоговое второе место, и уж точно будут сразу активны в атаке.

    «Монако» явно сильнее соперника, к тому же «Ланс» уже фактически потерял турнирную мотивацию.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ланс — Монако?

    Матч Ланс — Монако состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ланс — Монако?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ланс — Монако?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ланс — Монако?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ланс — Монако?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Ланс — Монако: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 17.05.202522:00. Монегаски совершат блицкриг
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