Ланс — Монако. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже не борются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Ланс» набрал всего 49 очков в 33 матчах. А вот забила команда лишь 38 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» не смогли одолеть «Тулузу» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Осеру» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: М`бала Нзола — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» крепки, вот только не блещут стабильностью результатов. Команда утратила шансы на выход в еврокубки.

Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» постараются завершить сезон хотя бы в первой восьмерке.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски сражаются за вторую позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на один зачетный балл отстает от «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Монегаски переиграли «Лион» (2:0).

До того команда уверенно одолела «Сент-Этьен» (3:1). А вот поединок с «Гавром» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

Состояние команды: Монегаски должны ждать осечки от марсельцев. Плюс команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Монако» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 63 мяча в 33 матчах Лиги 1.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и мотивация на отчетный поединок будет на высшем уровне.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс Мика Биерет наколотил 13 мячей в 16 матчах.

Статистика для ставок

«Монако» победил в 2 своих последних матчах

«Кроваво-золотые» в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Монако» уже 2 года не проигрывает «Лансу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Монегаски сражаются за итоговое второе место, и уж точно будут сразу активны в атаке.

«Монако» явно сильнее соперника, к тому же «Ланс» уже фактически потерял турнирную мотивацию.

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.50