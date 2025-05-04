Брест — Монпелье. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Монпелье». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Брест» уже не пробьется в зону еврокубков. А вот забила команда 49 мячей в 31 поединке французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» были разбиты «Марселем» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Ланса» (1:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Сент-Этьеном» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брест» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Жюльен Ли Кардинал, Ибрагим Салах — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Пираты» нынче смотрятся бледновато. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» просто обязаны обыгрывать главного неудачника чемпионата.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» уже давно вылетели из элиты. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Монпелье» набрал всего 16 очков в 31 поединке. При этом в собственные ворота команда пропустила 71 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда наконец-то не проиграла. «Монпелье» подписал мировую с «Реймсом» (0:0).

До того команда была разбита «Марселем» (1:5). Да и поединок с «Анже» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» добыл одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 10 пропущенных.

Не сыграют: Энцо Чато — травмирован.

Состояние команды: «Монпелье» откровенно провалили нынешний сезон. Команда откровенно доигрывает чемпионат.

При этом «Монпелье» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 22 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Вот только очки «паладинам» даются уж чересчур натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Паладины» постараются найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Монпелье» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Брест» уступил в 2 своих последних поединках

«Монпелье» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее аутсайдера, пропускающего уж слишком часто.

«Брест» намерен завершить чемпионат как можно на более высокой позиции, да и «паладины» откровенно доигрывают сезон.

Ставка: Фора «Бреста» -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.25