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    «Пираты» не заметят аутсайдера

    Брест — Монпелье. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Монпелье»
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    Людовик Ажорк
    4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Монпелье». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Мая 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 18:15 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Брест» уже не пробьется в зону еврокубков. А вот забила команда 49 мячей в 31 поединке французского чемпионата.

    Брест — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» были разбиты «Марселем» (1:4).

    До того команда потерпела поражение от «Ланса» (1:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Сент-Этьеном» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брест» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: Жюльен Ли Кардинал, Ибрагим Салах — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Пираты» нынче смотрятся бледновато. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» просто обязаны обыгрывать главного неудачника чемпионата.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» уже давно вылетели из элиты. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монпелье» набрал всего 16 очков в 31 поединке. При этом в собственные ворота команда пропустила 71 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда наконец-то не проиграла. «Монпелье» подписал мировую с «Реймсом» (0:0).

    До того команда была разбита «Марселем» (1:5). Да и поединок с «Анже» принес форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» добыл одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Энцо Чато — травмирован.

    Состояние команды: «Монпелье» откровенно провалили нынешний сезон. Команда откровенно доигрывает чемпионат.

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    При этом «Монпелье» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 22 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Вот только очки «паладинам» даются уж чересчур натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Паладины» постараются найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Брест» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Монпелье» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее аутсайдера, пропускающего уж слишком часто.

    «Брест» намерен завершить чемпионат как можно на более высокой позиции, да и «паладины» откровенно доигрывают сезон.

    Ставка: Фора «Бреста» -1.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брест — Монпелье?

    Матч Брест — Монпелье состоится 04 мая 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брест — Монпелье?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бреста» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брест — Монпелье?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бреста» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брест — Монпелье?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брест — Монпелье?

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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    Брест — Монпелье: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 04.05.202518:15. «Пираты» не заметят аутсайдера
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