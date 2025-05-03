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    Парижане позволят себе расслабиться

    Страсбур — ПСЖ. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — ПСЖ
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    Матвей Сафонов
    3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и ПСЖ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Мая 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Страсбур»

    Турнирное положение: Эльзасцы бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Страсбур» на 3 пункта отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 34 мяча в 31 поединке французского чемпионата.

    Страсбург — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эльзасцы уступили «Страсбуру» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:1). При этом чуть ранее она расписала паритет с «Брестом» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Страсбур» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: Бенжамин Бушуари — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Эльзасцы нынче не блещут стабильностью. А вот оборона команды результативно ошиблась аж 71 раз.

    Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Страсбур» уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эльзасцы намерены зацепиться хотя бы за стыки.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Чемпион уже потерял турнирную мотивацию. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем ПСЖ на 20 очков опережает идущих следом марсельцев. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Парижане переиграли лондонский «Арсенал» (1:0).

    До того команда дома уступила «Ницце» (1:3). А вот поединок с «Нантом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане откровенно доигрывают чемпионат. Команда Луиса Энрике мечтает о триумфе в Лиге чемпионов.

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    При этом ПСЖ весьма преуспевает в плане реализации. Парижане настреляли аж 84 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Тем не менее, Луис Энрике явно сделает ротацию состава.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же Парижане обыграли «Страсбур» в 3 последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • Эльзасцы не проигрывают уже почти 3 месяца

    • «Страсбур» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Парижане в среднем забивают немногим реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.

    Парижане явно предстанут далеко не в самом оптимальном кадровом виде, да и вообще, уже потеряли мотивацию на матчи чемпионата.

    Ставка: Победа «Страсбура» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Страсбур — ПСЖ?

    Матч Страсбур — ПСЖ состоится 03 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Страсбур — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Страсбур — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Страсбур — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Страсбур — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.55.

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    Страсбур — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 03.05.202518:00. Парижане позволят себе расслабиться
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