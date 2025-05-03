Страсбур — ПСЖ. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 мая 2025 года

3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и ПСЖ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Страсбур»

Турнирное положение: Эльзасцы бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Страсбур» на 3 пункта отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 34 мяча в 31 поединке французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эльзасцы уступили «Страсбуру» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:1). При этом чуть ранее она расписала паритет с «Брестом» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Страсбур» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: Бенжамин Бушуари — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Эльзасцы нынче не блещут стабильностью. А вот оборона команды результативно ошиблась аж 71 раз.

Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Страсбур» уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эльзасцы намерены зацепиться хотя бы за стыки.

ПСЖ

Турнирное положение: Чемпион уже потерял турнирную мотивацию. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на 20 очков опережает идущих следом марсельцев. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Парижане переиграли лондонский «Арсенал» (1:0).

До того команда дома уступила «Ницце» (1:3). А вот поединок с «Нантом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане откровенно доигрывают чемпионат. Команда Луиса Энрике мечтает о триумфе в Лиге чемпионов.

При этом ПСЖ весьма преуспевает в плане реализации. Парижане настреляли аж 84 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Тем не менее, Луис Энрике явно сделает ротацию состава.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же Парижане обыграли «Страсбур» в 3 последних очных поединках.

Статистика для ставок

Эльзасцы не проигрывают уже почти 3 месяца

«Страсбур» в среднем пропускает чаще гола за матч

Парижане в среднем забивают немногим реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные хозяева борются за попадание в Лигу чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.

Парижане явно предстанут далеко не в самом оптимальном кадровом виде, да и вообще, уже потеряли мотивацию на матчи чемпионата.

Ставка: Победа «Страсбура» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.75