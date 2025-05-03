Лечче — Наполи: ставка за 1.80 и прогноз на чемпионат Италии

«Лечче» и «Наполи» сыграют 3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 27 баллов и вовсю борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю позицию и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «джаллоблу» на выезде отобрали очки у «Аталанты» — 1:1.

Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства южане на своем поле потерпели разгромное поражение от «Комо» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированы — Марквински и Жан, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» семь раз проиграл при двух ничьих.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его отличную форму.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 74 баллов и на сегодня является главным претендентом на чемпионство.

Команда занимает первую позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя и конкурента «Интер».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене одержал победу над «Торино» с результатом 2:0.

В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, на этот раз в чужих стенах переиграв «Монцу» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Лоботка, Ангисса, Нерес, Буонджорно, Жуан Жезус и Контини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» три раза выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также его плохую форму.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Наполи» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Наполи» выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.10, победа «Лечче» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их в трех последних поединках.

Ставка: сухая победа «Наполи» за 2.25.