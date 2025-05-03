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    Пошатнется ли лидерство «Наполи»?

    Лечче — Наполи: ставка за 1.80 и прогноз на чемпионат Италии

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Наполи»
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    Ромелу Лукаку
    «Лечче» и «Наполи» сыграют 3 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2025 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 19:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
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    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 27 баллов и вовсю борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 17-ю позицию и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Лечче — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «джаллоблу» на выезде отобрали очки у «Аталанты» — 1:1.

    Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства южане на своем поле потерпели разгромное поражение от «Комо» с результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированы — Марквински и Жан, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» семь раз проиграл при двух ничьих.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его отличную форму.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрал 74 баллов и на сегодня является главным претендентом на чемпионство.

    Команда занимает первую позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя и конкурента «Интер».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 34-го тура клуб на домашней арене одержал победу над «Торино» с результатом 2:0.

    В своей предыдущей игре в 33-м туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, на этот раз в чужих стенах переиграв «Монцу» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Лоботка, Ангисса, Нерес, Буонджорно, Жуан Жезус и Контини, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Наполи» три раза выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также его плохую форму.

    Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Наполи» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Наполи» выиграл и не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.10, победа «Лечче» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их в трех последних поединках.

    Ставка: сухая победа «Наполи» за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лечче — Наполи?

    Матч Лечче — Наполи состоится 03 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лечче — Наполи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лечче — Наполи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лечче — Наполи?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лечче — Наполи?

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.10, победа «Лечче» — в 6.80.

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    Лечче — Наполи: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 03.05.202519:00. Пошатнется ли лидерство «Наполи»?
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